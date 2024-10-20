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聯合航空迎接台北-舊金山直飛航線營運十週年的市場里程碑，該航線自2014年3月開航以來已飛行往返超過7500架航班，接待近200萬名旅客往來兩地。聯合航空目前提供每天2班從台北出發前往舊金山的直飛航班，近期更擴大宣佈將自2025年7月12日起，新增從高雄飛往東京成田的新航線服務，為高雄以及更多台灣南部的旅客提供更便利的中轉赴美搭機選擇。聯合航空大中華區、韓國及東南亞區域銷售董事戴亞斯（WalterDias）表示：「聯合航空自1986年進入台灣市場，這些年透過我們在國際航網佈局和航點延伸，得以為台灣的旅客提供飛往美國及美洲各航點的載客服務。我們很榮幸也非常感謝旅客多年來對我們的支持，隨著往返台美兩地之間的客運需求提高，更加凸顯台北-舊金山這條航線的重要性，為更多亞太地區的家庭與企業提供更好的航線連結。」聯合航空目前提供每天2班於早上和下午從台北出發前往舊金山的直飛航班，提供台灣旅客更多的出發航班選擇，抵達舊金山後更能透過其樞紐機場的航點延伸，方便規劃前往美國、加拿大及拉丁美洲等各大城市的旅程。