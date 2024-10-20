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▲台灣大賽首戰，中信兄弟以10：4逆轉擊敗統一獅，兄弟總教練平野惠一賽後受訪，表示對於獅隊先發古林睿煬的傷勢感到擔憂。（圖／葉政勳攝）

▲台灣大賽G1統一獅本土王牌古林睿煬，因為背部肌肉緊繃，在4局上退場，當下現場疑似爆出歡呼聲，引起網路熱議。（圖／記者葉政勳攝）

統一獅前2戰端出最強投手戰力！台灣大賽今（20）日持續在台北大巨蛋進行第2戰，統一7-ELEVEn獅繼首戰推出本土王牌強投「金孫」古林睿煬後，將由奪下中職勝投、三振王的勝騎士扛下先發重責大任。兄弟洋投德保拉昨（19）日在台灣大賽首戰，第1局就丟掉3分，但在獅隊先發古林睿煬退場後，打線發起反攻，並在6局下攻進7分大局，一舉超前，最終以10：4取得系列賽首勝。平野惠一認為：「遇到像古林睿煬這麼好的先發投手，第一戰能夠拿下來，是非常好的一件事。」平野惠一補充說道：「」他在昨（19）日賽後曾表態關心古林睿煬的傷勢。談到獅隊第2戰先發推出勝騎士，平野惠一直言：「」不過他也正面看待：「就是因為對到好的投手，才有對戰的價值，面對好的投手，更要積極去取勝。」今年例行賽勝騎士先發26場，繳出14勝5敗、防禦率2.49佳績，拿下中職勝投、三振王。