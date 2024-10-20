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▲20日中午12時54分，彰化縣芬園鄉發生芮氏規模3.1有感地震，震源深度達28.5公里。（圖／中央氣象署）

▲前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，彰化從2011年6月以來，到昨天為止，共發生14起地震，只有1起有編號。（圖／中央氣象署）

▲彰化縣和美鎮在6月5日也曾發生一起芮氏規模3.7有感地震。（圖／中央氣象署）

地牛近期頻頻翻身，今（20）日中午更有罕見震央也出現了動靜！據中央氣象署地震預報中心資料顯示，20日中午12時54分，彰化縣芬園鄉發生芮氏規模3.1有感地震，震源深度達28.5公里，對此，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋也直呼「非常罕見」。據氣象署資料顯示，20日中午12時54分彰化縣芬園鄉芮氏規模3.1有感地震，震央位於北緯23.99度，東經120.61度，即在彰化縣政府東南方11.5公里 ，位於彰化縣芬園鄉，地震深度28.5公里，芮氏規模3.1有感地震，彰化市最大震度為2級，南投縣、台中市、雲林縣等地區最大震度為1級。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則表示，彰化斷層發生地震很不尋常，非常罕見，，意即彰化地震十分少見。實際查看中央氣象署有感地震報告發布作業要點，，需有任一測站震度達 4 級以上，或兩站之震度達 3 級以上，再來是直轄市市區站之震度達 2 級，也代表彰化在過去13年間，都沒有發生過足夠強度的地震。而在今年6月5日，彰化縣和美鎮也在當天晚間9時發生芮氏規模3.7有感地震，深度21.9公里，最大震度2級為彰化縣、台中市。2024年彰化發生了兩次地震，也讓大批在地人有些擔憂，因為當地的彰化斷層已經逾百年未曾有過大動靜與能量釋放。彰化當地文史工作者陳仕賢在6月5日時，也曾發文提醒，彰化斷層曾在176年前發生大地震，當時釀成嚴重災情，因此呼籲彰化民眾對地震不能掉以輕心。