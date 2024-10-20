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▲BLACKPINK成員ROSÉ十分喜愛香菜。（圖／ROSÉ IG）

▲BLACKPINK成員中，除了JENNIE（左一）是反香菜派以外，其他3位成員則都很愛吃香菜。（圖／ROSÉ IG）

BLACKPINK成員ROSÉ日前宣布簽進大西洋唱片（Atlantic Records），最近她和火星人布魯諾（Bruno Mars）合作推出新歌〈APT.〉掀起話題。近日她受到雜誌社邀請拍攝料理影片，在影片中展現出香菜的超狂熱愛，表示自己退休後的夢想是開一個「香菜農場」，還要找米其林主廚來研發香菜套餐、配香菜調酒，瘋狂的點子引發粉絲和網友熱議，不過她自己對於這個想法超滿意，還自誇：「我真是個天才！」台灣粉絲看到她如此熱愛香菜，還喊話歡迎她來挑戰台灣業者推出的「香菜披薩」。ROSÉ在料理途中拿到香菜後，便表示自己非常喜愛香菜，會把香菜放在每道菜裡面，雖然她知道很多人都痛恨香菜的味道，可能會覺得她很奇怪。在做完料理後，ROSÉ還透露了自己的夢想：「告訴你一個我從來沒跟任何人說過的秘密，我的終極夢想就是退休後開一個香菜農場，我要聘請米其林主廚，做出每道菜都有香菜的『香菜套餐』，再配上香菜做成的酒！」並想像了自己坐在香菜農場裡、手拿個香菜雞尾酒的畫面，自豪自己簡直是個天才。這段影片也迅速在網路上掀起香菜大戰，喜愛香菜的網友們紛紛表示贊同：「香菜超讚」、「ROSÉ根本香菜代言人，發瘋欸！」還有人歡迎她來挑戰台灣業者推出的「香菜披薩」；當然也有反香菜派的網友直呼：「太恐怖」、「香菜BAD」、「太噁了吧，無法想像！」另外，BLACKPINK 4位成員中，JENNIE是反香菜派，曾經在泰國演唱會上鄭重宣布：「我真的不喜歡香菜」，要LISA幫她翻譯給泰國粉絲們聽，其他三位成員則都是愛香菜的一員，JISOO還被爆料會用筷子直接夾一坨來吃。