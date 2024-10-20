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▲JOGUMAN迴轉壽司迴力車萌慘。（圖／爭鮮餐飲提供）

▲滿額加購「JOGUMAN 襪子-BRACHIO吃壽司款/壽司宇宙款」。（圖／爭鮮餐飲提供）

▲滿額加購「JOGUMAN 絨毛玩偶-BRACHIO細卷款」多款變化好有趣。（圖／爭鮮餐飲提供）

▲滿額加購「JOGUMAN行李束帶-星球款」。（圖／爭鮮餐飲提供）

▲消費滿額贈送「JOGUMAN 貼紙-迴轉壽司」。（圖／爭鮮餐飲提供）

▲100公分巨可愛「JOGUMAN大絨毛玩偶-壽司款」只送不賣。（圖／爭鮮餐飲提供）

▲爭鮮迴轉壽司x JOGUMAN推出10款聯名週邊商品，驚艷粉絲。（圖／爭鮮餐飲提供）

▲JOGUMAN特色店「爭鮮PLUS-善導寺店」。（圖／爭鮮餐飲提供）

▲定食8 x床編故事「蝦嚇叫小雞汁」及「蝦屁屁小雞汁」玩偶吊飾。（圖／爭鮮餐飲提供）

▲爽吃定食8套餐開搶「蝦嚇叫小雞汁」及「蝦屁屁小雞汁」玩偶。（圖／爭鮮餐飲提供）

▲秋冬開吃「昭和懷舊之味」，「壽喜牛玉帶烏龍燒、雞腿玉帶烏龍」新品。（圖／爭鮮餐飲提供）

▲萬聖節限定「不給刈包就搗蛋」10月31日起指定門市販售，「大眼珠壽喜刈包(牛)」90元、「大眼珠叉燒刈包(豚)」80元，「紫薯於你竹炭奶茶」任搭一款刈包享119元優惠。（圖／爭鮮餐飲提供）

可愛IP席捲餐飲界，群起聯名美食掀起粉絲暴動了！爭鮮迴轉壽司首度攜手超人氣「JOGUMAN」打造小恐龍壽司10款週邊商品，實用冷水瓶、行李束帶、襪子，特別款療癒迴轉壽司迴力車、100公分巨可愛絨毛玩偶及期間限定特色店舖可以拍美照打卡。定食8則聯名YouTuber「床編故事」誕生呆萌炸蝦小雞汁玩偶吊飾，更端上昭和懷舊壽喜牛玉帶烏龍、雞腿玉帶烏龍2款秋冬限定新菜一次整理。JOGUMAN是一群溫馴的草食性恐龍，由冷酷的綠色BRACHIO、厭世愛酒的粉色DIPLO、好奇心旺盛又浪漫的TRICERA、自尊心強的黃色ANKYLO組成。爭鮮迴轉壽司x JOGUMAN推出10款聯名週邊商品，只要於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿350元，即可加購JOGUMAN系列商品1個；滿700元可加購2個，以此類推（限量販售、售完為止）。粉絲早就開搶JOGUMAN冷水瓶-小夥伴款/宇宙款「加購價329元」、JOGUMAN襪子-BRACHIO吃壽司款/壽司宇宙款「 加購價99元」，自10月14日、10月21日、10月28日、11月4日每週開賣的JOGUMAN迴轉壽司迴力車「加購價139元」更是鐵粉指定必收。11月11日開賣的JOGUMAN絨毛玩偶-BRACHIO細卷款「加購價459元」，可以幫小恐龍自由穿脫細卷衣服，各種軟綿好抱的互動感好讓人期待；11月18日最後開賣實用JOGUMAN行李束帶-星球款「加購價199元」。除了即日起可以開始累積會員專屬滿額贈活動，單筆消費滿600元，即贈「JOGUMAN 貼紙-迴轉壽司」1張（數量有限、送完為止，不累贈）；即日起至11月30日會員還有抽獎活動，單筆發票金額滿600元（不累計），有機會抽中「韓國來回雙人機票」或100公分巨可愛「JOGUMAN大絨毛玩偶-壽司款」只送不賣。幫大家直接劇透全台期間限定11間特色店舖不藏私，現在就朝聖拍美照打卡了！「JOGUMAN特色店」在台北爭鮮PLUS-善導寺店、高雄爭鮮迴轉壽司-高雄巨蛋店；窗貼JOGUMAN可鎖定「北部」爭鮮迴轉壽司-林森店、伊通店、西門店，爭鮮PLUS-中平店；「中部」爭鮮PLUS-頭份店、爭鮮PLUS-水湳愛買店，「南部」爭鮮迴轉壽司-嘉義大潤發店、中正家樂福店，爭鮮PLUS-崇學店。超人氣YouTuber動畫創作者「床編故事」，以可愛搞笑的影片擁有超過33萬追蹤及百萬觀看數。定食8聯名「床編故事」裡最受歡迎的「小雞汁料理教室」主角，不只開創「小雞汁料理爭霸戰」全新劇情，還為其呆萌個性融入定食8的炸蝦元素，誕生定食8專屬「蝦嚇叫小雞汁」及「蝦屁屁小雞汁」2款玩偶吊飾。即日起爭鮮APP會員於定食8門市單筆消費滿600元，即送「炸蝦小雞汁」聯名貼紙1張（不累贈）獨家限量，送完為止；11月1日起全台門市單筆消費滿300元，可以加購價329元收藏聯名玩偶吊飾乙款、組合套組則為599元，數量有限，售完為止。秋冬更端上「昭和懷舊之味」套餐開吃「壽喜牛玉帶烏龍燒、雞腿玉帶烏龍」2款限定新菜；回歸推出「炸蝦天婦羅丼」套餐；攜手IG數千人好評分享的網路人氣甜點品牌「ChizUP!美式濃郁起司蛋糕」，聯名開吃獨家限定「香檸起司杯杯」。萬聖節還有「不給刈包就搗蛋」搞怪應景餐點「大眼珠壽喜刈包(牛)、大眼珠叉燒刈包(豚)」2款可嚐鮮。