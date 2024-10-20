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▲柯震東分享得獎心情。（翻攝自柯震東IG）

▲《不夠善良的我們》柯震東、許瑋甯雙雙拿獎。（圖／NOWnew攝影中心）

柯震東昨（19）日以《不夠善良的我們》拿下金鐘迷你劇集男配角獎，他在社群平台寫下得獎感言，感謝許瑋甯用最好的真心跟表演，把他變成「于向立」，柯震東也提及，當時他因為拍戲被無人機砸傷，只有導演徐譽庭知道他傷得有多重，其他人都只是從新聞上得知，但後來他像沒事一樣出現在大眾面前時，卻引來許多人嗆他誇大聲勢，柯震東說，「那些臭嘴都在說假新聞時，只有導演看過我的傷。」柯震東在IG寫下得獎感言，「謝謝妳！謝謝宇宙！謝謝瑋甯用最好的真心跟表演，把晚進劇組的柯震東變成于向立，謝謝妳的真誠！」他也提到當初因為拍《乩身》時被無人機砸到臉受傷，只有徐譽庭知道他傷得有多重，「謝謝導演，可能全世界只有你知道我的傷有多嚴重，當全世界再看到我出現，一副沒事的樣子時，那些臭嘴都在說假新聞，誇大傷勢時，只有導演看過我的傷，看著我怎麼走過來，並用最溫暖的態度跟誠心跟我說『你可以』。」柯震東也在昨晚的慶功宴上說，「當時我還沒有康復，還沒有太多心思去處理下一個劇組的事，但要感謝整個劇組給了我一個像家人的氛圍，大家都很歡樂，所以一進去就覺得蠻安心的。」談到獲獎心情，柯震東難掩興奮，「我其他的戲也入圍蠻多獎，但得獎就是看當時運氣，我從來沒有覺得入圍就是一種肯定，因為我入圍就是想得獎！但有沒有得就是看老天有沒有要給你，我還是會把下一部戲做好！」