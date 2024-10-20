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中信兄弟昨（19）日在台灣大賽首戰上演大逆轉，以10：4擊敗統一7-ELEVEn獅，取得系列賽首勝。比賽首局猛登就投出3上3下，並且分別對林佳緯、陳傑憲飆出三振。來到1局下，宋晟睿敲出中外野方向飛球，遭到接殺。2局下，江坤宇敲出帶有1分打點的中外野方向安打，林吳晉瑋也接力敲出適時安打，讓兄弟單局攻下2分，將分差拉近至3：4落後。