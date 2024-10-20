中信兄弟昨（19）日在台灣大賽首戰上演大逆轉，以10：4擊敗統一7-ELEVEn獅，取得系列賽首勝。今（20）日兄弟派出猛登對決獅隊王牌勝騎士，兄弟例行賽後半段遭遇低潮的岳政華，在1局下率先敲出陽春彈，獅隊在2局上安打連發，迅速將比分超前，不過兄弟在2局下再掀攻勢拿下2分，目前2局結束，統一4：3領先兄弟。
岳政華開轟 獅隊安打連發反擊
比賽首局猛登就投出3上3下，並且分別對林佳緯、陳傑憲飆出三振。來到1局下，宋晟睿敲出中外野方向飛球，遭到接殺。接著打擊的岳政華，直接敲出右外野方向的扎實深遠飛球，最終飛出全壘打大牆，形成1發陽春砲，為兄弟攻下首分。
不過進入2局上，獅隊潘傑楷、蘇智傑接連敲安，攻佔上一、三壘，許哲晏、陳重羽都敲出中間方向穿越滾地安打，分別送回追平、超前分，且林祖傑又再掃出帶有2分打點的清壘安打。2局下，江坤宇敲出帶有1分打點的中外野方向安打，林吳晉瑋也接力敲出適時安打，讓兄弟單局攻下2分，將分差拉近至3：4落後。
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比賽首局猛登就投出3上3下，並且分別對林佳緯、陳傑憲飆出三振。來到1局下，宋晟睿敲出中外野方向飛球，遭到接殺。接著打擊的岳政華，直接敲出右外野方向的扎實深遠飛球，最終飛出全壘打大牆，形成1發陽春砲，為兄弟攻下首分。
不過進入2局上，獅隊潘傑楷、蘇智傑接連敲安，攻佔上一、三壘，許哲晏、陳重羽都敲出中間方向穿越滾地安打，分別送回追平、超前分，且林祖傑又再掃出帶有2分打點的清壘安打。2局下，江坤宇敲出帶有1分打點的中外野方向安打，林吳晉瑋也接力敲出適時安打，讓兄弟單局攻下2分，將分差拉近至3：4落後。