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▲韓籍啦啦隊女神安芝儇，擁有亮眼外型，吸引大批死忠粉絲，被封為「最強外掛」。（圖／安芝儇IG）

▲安芝儇就算穿防寒衣，還是擋不住火辣身材。（圖／安芝儇IG）

▲安芝儇的泳裝造型曝光，被粉絲誇太可愛。（圖／安芝儇IG）

台鋼雄鷹「Wing Stars」韓籍啦啦隊女神安芝儇，擁有亮眼外型，吸引大批死忠粉絲，被封為「最強外掛」，目前定居高雄的她擁有超高人氣，安芝儇也不時會在社群平台上分享日常生活和美照，日前她到海邊去衝浪，也曬出一系列穿身防寒衣的美照，儘管全身包緊緊，緊身材質仍凸顯出火辣身材曲線，無法擋住她的超強魅力，更曬出自己的比基尼照。安芝儇在IG上曬出一系列照片，只見她綁起包包頭，對著鏡子自拍，將防寒衣稍微拉下，露出一片性感鎖骨，火辣S曲線一覽無遺，藏不住好身材，不僅如此，安芝儇也趴在衝浪板上露出笑容，看起來玩得不亦樂乎，其中一張跨坐在衝浪板的照片，從背後視角更能看出女神的翹臀，還有她穿著比基尼在街上的辣照，不難看出她的度假好心情。一連串美照曝光後，立刻引來超過4.3萬人按讚朝聖，狂刷一排愛心，不少網友紛紛直呼：「可愛死了」、「怎麼可以這麼美呀！」、「儇女下凡」、「好美的小安」、「小安好漂亮」、「可愛的小安」、「小紅帽重現江湖。」有網友詢問：「小安去墾丁玩浮潛嗎？好厲害啊！」，對此，也有粉絲回答：「這是小安之前在韓國學衝浪的影片，她的YT頻道有，還有中文字幕喔！」事實上，一個月前安芝儇就曾上傳影片，到有「約會聖地」之稱的江原道襄陽海水浴場，還搞笑表示這趟來有2個目的，「第一個是衝浪、第二個是誘惑異性。」然而因為教練太嚴肅，儘管安芝儇拚命搭話都不怎麼回應，完全不如預期，她只好認真上課，當時有趣的互動內容也曾引起粉絲討論，泳裝造型更是讓大家的眼睛大吃冰淇淋。