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【唐綺陽星座運勢週報10/21-10/27】星象影響：天海六分相、太陽衝刺、太陽與諸星有相、金星射手有相位天海形成六分相，飲食、食安、弱勢等議題，陸續被挖掘出來。週一至週三太陽衝刺中，天氣不穩、注意溫差，簽約前多思考，別著急下決定。太陽與諸星形成相位，面對處理關係中的問題，解決金錢財物的困擾。金星射手有相位，感情上會想討論未來，卻無法達成共識。12星座個別影響：獅子：因完美主義受到挑戰；感情中三觀契合很重要處女：太熟悉者反而易起內鬨；老夫老妻也易有狀況天秤：疲於支援各項事務；感情需多給溫暖情緒價值水瓶：當心自身或周圍人健康；感情問題可能連環爆發巨蟹：多休息才能提高效率；感情問題建議多多溝通天蠍：別對畫大餅抱太高期望；感情友達以上戀人未滿魔羯：握有主導權但別太獨裁；感情走霸總路線、反應兩極雙魚：適合以柔克剛勿急躁；感情亦需放輕鬆更順利牡羊：越近收尾越需謹慎行事；感情要解決不對勁之處金牛：穩定進行皆在掌控中；感情穩定宜展現長才雙子：有金錢理財上的好運氣；感情適合討論未來規劃射手：好運連連別得意忘形；感情桃花運旺很受歡迎