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▲白種元曾在2019年飛來台灣拍攝節目，品嘗的板橋「巷弄內 波霸珍珠奶茶」。（圖／翻攝tvN）

▲在白種元來過之後，也有許多台灣藝人、名人紛紛前往朝聖，包含呱吉、阿達等人（圖／翻攝巷弄內 波霸珍珠奶茶臉書）

「珍珠奶茶」絕對是台灣最具代表性的美食，許多連鎖品牌更進軍海外拓展市場，也有一些店家仍藏身於巷弄內，只有飛來台灣才能品嘗到。近期Netflix實境競賽節目《黑白大廚》在全球爆紅，擔任主評審韓國國民主廚白種元聲勢也在全球大漲，他過去來台灣品嘗的美食也被一一挖出，其中就有一間藏身於新北市板橋府中商圈的20年老手搖店，也因此受惠，近期天天人潮爆棚。過去曾有網友在論壇「Dcard」發起投票，選出4間具有珍奶代表性的店家，包括「五十嵐」、「珍煮丹」、「茶湯會」以及「迷客夏」，要網友票選出心目中最頂的珍奶，最終一共吸引了1萬3872名網友參與投票，「五十嵐」獲得最後的冠軍，佔比所有票數的49％，不過近期卻有一間隱身於巷弄的小店，在韓國的聲勢早已超車全部的連鎖品牌。韓國國民主廚白種元因《黑白大廚》爆紅之後，過去白主廚曾來台灣拍攝節目的美食也被一一挖出，他曾在2019年飛來台灣拍攝節目，品嘗的板橋，近期在社群平台Threads上有民眾分享，自己平日上午前往該店家打算朝聖，卻目睹現場已經有長長人龍排著，等待買下與白種元喝下的同一杯珍珠奶茶，甚至還有其他網友也分享，到平日晚上9點多長長人龍依舊存在的畫面。這樣誇張的人潮也令她驚呼：「黑白大廚的威力有夠強」，許多網友看完影片也讚嘆「之前好不容易不用排了，現在又翻紅」、「這間開超久了！」、「以後還喝的到嗎」、「在爆紅之前板橋在地人常常喝阿」。事實上自2019年白種元前往品嘗巷弄內珍珠奶茶之後，這間從1999年開業至今25年的老店，就已經紅到韓國去，常常有遊客特地飛來台灣品嘗這個道地滋味，更被列入當地的台灣旅遊書裡介紹。實際查看店家臉書，發現在白種元來過之後，也有許多台灣藝人、名人紛紛前往朝聖，包含呱吉、阿達等，店家也透露，店內最熱賣的品項就是波霸珍珠奶茶、珍珠鮮奶茶、珍珠鮮奶三種品項。實際查看「巷弄內 波霸珍珠奶茶」的Google地標，發現該店在累積的1587則評論中，依舊維持4.2顆星的高水準評價，店家的招牌波霸珍珠奶茶，據現場客人的回饋，就是台灣人最熟悉的「古早味」奶味較重的茶，小珍珠Q度口感相當出色，但味道有點偏甜，因此建議點微糖就已經夠味了。