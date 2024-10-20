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▲《馴鹿寶貝》轟動歐美，不僅在Netflix上半年節目流量統計高居季軍、獲得好幾座艾美獎，也在台灣成了難得有熱烈迴響的西洋劇集。（圖／IMDB）

▲《魷魚遊戲2》推出後的成績，對於韓劇是否在歐美還能再創新高峰，至為重要。（圖／摘自Netflix）

▲全球Netflix今年上半年流量冠軍節目《逝者不安息》，在台反應頗為冷淡，沒有引起廣泛注意。（圖／摘自IMDb）

全球影音串流平台第一品牌Netflix，公布了2024上半年的流量排名，竟然出現韓劇退燒，還不及西班牙語影集《紙房子：柏林》的驚人結果。雖然影集榜上名次最高的韓劇果然是在台灣也大紅的《淚之女王》，可是全球流量排名，這齣戲連Top 10都擠不進去、只排到第14名，和兩年多前轟動世界各地的《魷魚遊戲》相差甚遠，連沒有知名紅星掛帥的《馴鹿寶貝》，流量都是其3倍。先要說明，這回Netflix公布的流量，是以「觀看次數」作為基準，不再像以前那樣，是統計總收看的時數，因為某些人一打開節目就會讓它自己跑完，不一定有看得很仔細或認真，只有他們喜歡或是不排斥欣賞的內容，才會不只一次的點開播放。因此若按照以往的根據時數來排名，《淚之女王》觀看總時數衝上6.8億次、高居上半年第3名，可是觀看次數卻是《馴鹿寶貝》大勝。這顯示對於亞洲以外的觀眾，韓劇他們並非照單全收，也是會看題材、內容來選擇，《魷魚遊戲》將傳統的兒童遊戲放進生死存亡的競賽之中，前所未見、讓人耳目一新。《淚之女王》就算編、導、演也都是A+級組合，終究不離肥皂、狗血的俗套，吸引力就小了很多。《魷魚遊戲》紅透半邊天，不代表韓劇已經真正席捲天下，在熱潮過後的2、3年再來看，更顯得清晰無比。不管如何，預計年底要登場的《魷魚遊戲2》，還是相當重要，只要成績和首季不要差太多，仍有機會再創收視新高峰，反之如果內容不差、收視沒有特別亮眼，那《魷魚遊戲》恐怕就真的只是一次特例，後續Netflix投資韓國當地拍攝節目的布局絕對會有很大的變革，牽動韓國影視產業的發展。有趣的是，Netflix在台灣仍有很多觀眾將之當成韓片台在使用，熱門Top 10節目榜，韓劇與韓綜常常佔了一半以上，絲毫不受到歐美風向的影響。而在歐美大受歡迎的節目，台灣的收視相較往往更冷，就像經過統計是上半年全球流量冠軍影集《逝者不安息》，台灣從來沒有進過前10名，亞軍的《柏捷頓家族：名門韻事》第3季，台灣只在節目類Top 10待了兩週就跌出榜外，季軍《馴鹿寶貝》稍好些，算得上難得一齣在歐美大熱、在台灣也有不錯迴響的英語劇集。台灣觀眾與歐美的口味有極大的差異，韓劇族群遠多過西洋劇集，也因此對於Netflix上半年流量榜，韓劇表現並不理想的現象，應該讓不少台灣觀眾感到意外。