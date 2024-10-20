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環境部氣候署今（7）日召開碳費費率審議會，拍板碳費一般費率每噸300元，優惠費率A、B則各為50元及100元，將於2026年徵收，近日多位縣市首長喊話「至少要有8成留在地方」，對此，環境部長彭啓明今（20）日表示，碳費與傳統的徵收空污模式並不相同，全世界都沒有訂定分配比例，也不符合台灣法制「希望台灣不要逆著全球潮流，不要把碳費當利益分贓或政府的財務手段」，希望縣市首長多瞭解碳費、碳定價的意義。彭啓明今日接受媒體聯訪時，針對地方政府要求碳費分配比例相關議題時回應，在《氣候變遷因應法》本就明訂碳費用途應納入補助地方政府執行溫室氣體減量工作，但根據《財政紀律法》規定，不得訂定固定經費額度或比例，且若按比例高雄市分配最多，台北市和基隆市都分不到，全世界都沒有訂定分配比例，也不符合台灣法制，「希望縣市首長多瞭解碳費、碳定價意義」不要把碳費當利益分贓或政府的財務手段。彭啓明說明，若用排碳量的計算來分配碳費，這次徵收的近500個工廠的排放量中，在高雄比例最高約 26%，雲林 24%，台中13%，基隆、台北市、嘉義市、金門縣、澎湖縣都是沒有，新北市、南投縣都不到1%，反而偏遠山區、海邊地窪地區受到氣候變遷影響很大，卻完全拿不到錢，「喪失徵收碳費的意義」。但彭啓明也提到，依規無法列出多少比例給地方政府，但若地方政府若有好的減碳計畫或調適行動需要經費，未來兩年後正式徵收後會優先處理，希望台灣不要逆著全球潮流，可以走在對的道路上，強調兩年後實際收到的碳費只有60億元，不是600億或6000億，希望能用在對的地方，而不是像蓋公園一樣，用在與減碳無關的地方建設上。