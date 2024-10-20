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▲截至10月19日，新北累計67例本土登革熱病例。（圖／新北衛生局）

新北市衛生局今（20）日公告，新增1例本土登革熱病例，新莊區40歲男，10月14日出現發燒、肌肉痛、關節痛等症狀，就醫通報送驗後確診感染登革熱第二型病毒，症狀已緩解。新北衛生局說明，目前疫調顯示個案潛伏期間主要於居住地及工作地活動，惟工作地曾有本市登革熱個案活動史，將進行病毒基因定序釐清可能感染源。截至10月19日新北累計67例本土登革熱病例。衛生局長陳潤秋指出，新北自9月23日出現本土登革熱病例，經調查主要於景新公園、三介廟、天山公園及周邊山區活動而感染。由於山區是天然的孳生源，市府團隊除持續針對管制區域進行大規模噴消，同時透過空拍機檢視山區可能的隱性孳生源，並協同農林署、國防部後指部、海巡署、國產署等土地權管單位加強巡查清除，以降低病媒蚊密度。陳潤秋說明，登革病毒會隨著感染者活動足跡而移動，只要周遭環境有病媒蚊，就會透過叮咬再傳播給其他人，唯有落實清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱的發生。市府團隊持續加強巡查社區，一旦發現積水容器孳生孑孓則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立38件。陳潤秋呼籲，本市新莊區已出現登革熱本土病例，請醫療院所務必提高警覺，診間加強詢問病患活動史與群聚史，並踴躍向本局領取免費登革熱NS1快篩試劑，針對疑似登革熱患者輔助診斷，以利衛生單位及時採取防治措施。