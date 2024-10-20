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▲林岱縈（左起）與朱延平為李行生前推動的「紅心獎微電影大賽」擔任頒獎嘉賓，傳承其遺志。（圖／紅心字會提供）

▲郝劭文（左）和老婆林寧瑞（右）被傳自認已經賺夠錢，接下來想做真正想做的事。（圖／翻攝自微博）

已故名導李行，不但是紅心字會永遠的榮譽理事長，也始終不忘記要為電影界培育新秀。「紅心獎微電影大賽」今年舉辦到第7屆，李行生前頗為照顧的票房大導演朱延平，以大會總顧問的身分前來頒獎。提到金馬影帝吳慷仁近期簽了中國的經紀公司後，引發網友巨大爭議，他並未出席金鐘獎頒獎典禮，卻仍以《有生之年》獲得「戲劇節目男主角獎」，朱延平大讚他很厲害，也鼓勵他：「做一個演員就是要把自己的表演，推到更多人看的地方，好好演就對了，用演技來征服大家，去堵住大家的嘴吧。」朱延平目前是中華民國電影事業發展基金會董事長，台北金馬影展和兩岸電影交流，都是掛在該會之下的業務，因而對於去年的金馬影帝動態，朱延平難免被問到看法，他坦言：「吳慷仁又是金鐘又是金馬，可厲害了，不只去大陸，能到好萊塢更好，到更大的市場的地方是好事，好好演就對了。」另外一位「紅心獎微電影大賽」頒獎人，則是「零死角女神」林岱縈，她是紅心字會的公益代言人，在頒獎典禮上也唱了李行生前經典名作《小城故事》主題曲，緬懷這位精神領袖，還接下了李行的的手模及珍貴獎座，象徵傳承他生前推動的慈善工作。提到和她都為頒獎典禮助陣的朱延平，林岱縈表示，小時候的娛樂不多，和妹妹都很愛看《新烏龍院》、《狗蛋大兵》這系列的喜劇片，只要轉到電影台有播出就一定會繼續欣賞，很謝謝朱延平帶給大家很多歡樂的童年時光。而主演這些片的要角之一郝劭文，近期在中國轉戰直播帶貨，收入豐碩，最近還傳出妻子林寧瑞懷孕的喜訊。朱延平坦言還不知道這個好消息，但郝劭文每回返台都會約吃飯，也會獻上6位數的大紅包。朱延平笑道：「他結婚的時候，我跟李立群去大陸看他，打趣說他一年賺的錢，比我們兩個老的一輩子賺的都多。」朱延平透露郝劭文其實是很知足的人，覺得自己已經賺夠了，想要做一些真正想做的事，畢竟直播帶貨的壓力也不小。