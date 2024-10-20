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▲台啤永豐雲豹專屬啦啦「電豹女」日前受邀出席公益活動，她們憑藉著超高人氣被相中擔任宣導活動大使。（圖／想想時間有限公司提供）

▲諺諺（左二）也坦承自己曾被詐騙，慘遭騙走12萬元。（圖／想想時間有限公司提供）

台啤永豐雲豹專屬啦啦「電豹女」日前受邀出席公益活動，她們憑藉著超高人氣被相中擔任宣導活動大使。啦啦隊女神小馨自爆，18歲曾跟一名自稱「W hotel小開」的人穩定聊天近半年，對方搬出和小馨的共同朋友，以及說出小馨摯友的私事，她便傻傻相信，然而對方始終用小號聊天，還多次要求見面、要小馨搬去他的信義區豪宅，同時禁止小馨截圖雙方對話。小馨越聊越覺得不對勁，最後對方竟提出脫衣視訊的離譜要求，她這才認清對方是騙子。電豹女諺諺也坦承自己曾被詐騙，慘遭騙走12萬元。諺諺回憶，當時接到一通自稱銀行客服的電話，說她有一筆資金有問題，要求她去查詢帳戶。諺諺查了銀行客服電話與來電顯示號碼相同，不疑有他聽話照做，「他們利用人性的弱點騙我，說如果沒有好好處理，會變成洗錢的嫌疑犯，整個帳戶凍結。當下我一慌就完全相信他，回過神來才發現我把錢都轉出去了。」等到發現戶頭裡面12萬元消失，諺諺才驚覺上當，急著在半夜跑去報警。她自嘲真的太笨，這次以自己為例，提醒民眾遇到狀況應該先跟家人討論。草莓也從活動中學到網路交友暗藏陷阱，因為多位電豹女遇過交友詐騙甚至感情詐騙，都是利用她們年少無知時企圖行騙。而草莓的爸爸正好曾任警察，她從小警覺性就相當高，也嚮往穿上警察制服變身「最美警花」，Nia、雪寶和安汝甚至都夢想過要報考警察。不過笑笑和草莓很早就知道警察不好當，草莓看著刑警爸爸每天作息日夜顛倒，工作危險又沒時間陪伴家人，身為女兒的她總是充滿擔心。如今能夠藉電豹女的影響力，協助宣導反毒反詐騙，她們同樣感到與有榮焉。接下來電豹女們要忙著準備 11月1日 的大型粉絲見面會，預計有18位以上的成員會出席。