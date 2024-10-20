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▲許瑋甯（右）在慶功宴上被問是否懷孕？一旁的柯震東（左）貼心幫解圍。（圖／NOWnew攝影中心）

▲許瑋甯連2年拿金鐘獎迷你視后。（圖／記者吳翊緁攝）

許瑋甯今年憑藉《不夠善良的我們》再次榮登迷你劇集視后寶座，然而她在上台領獎時不斷摸著肚子的動作，引發不少網友開始猜測：「是不是懷孕了？」對此她在慶功宴上作出澄清，只是因為禮服太緊、喘不過氣，否認了懷孕傳言，被問到是否會有好消息？她也搬出《不夠善良的我們》來高EQ化解。由於許瑋甯領獎時多次下意識地摸著肚子，頻繁的小動作引來大量猜測，網友們紛紛留言：「這是暗示懷孕嗎？」、「是不是有好消息要宣布？」，成為網路討論焦點之一，對此許瑋甯在慶功宴上也被問到這件事。許瑋甯在慶功宴上做出澄清，笑說當時摸肚子只是因為禮服太緊，還加上得知自己得獎時太過激動，導致一度喘不過氣，所以才會用手扶著肚子、提著自己的氣，一旁的柯震東也立即接話替她解圍：「怕會肚子不舒服」。接著又被問到是否有其他「好消息」時，許瑋甯則巧妙應答：「最大的好消息就是《不夠善良的我們》劇組和演員們，希望大家能多支持我們的作品！」再次以高EQ否認了懷孕傳言。另外許瑋甯也在慶功宴上，甜笑表示有收到老公邱澤的語音訊息，爆料老公對於她得獎，開心程度更勝於自己，還試圖模仿老公的激動語氣，但才學了一秒後就害羞直呼：「我不會學啦！」隔空也在放閃互動，十分甜蜜恩愛。