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▲中鋼運通公司舉辦淨灘愛海洋公益活動。(圖／中鋼運通公司提供)

▲中鋼運通公司舉辦淨灘愛海洋公益活動，期落實ESG永續使命。(圖／中鋼運通公司提供)

▲高雄市茂林國中校長王耀英(左)致送感謝狀，由中鋼運通公司董事長張秋波(右)代表接受。(圖／中鋼運通公司提供)

中鋼運通公司於今(20)日，在高雄市旗津區旗津海灘，舉辦淨灘愛海洋公益活動，期落實ESG永續使命，在地淨灘守護海洋。中鋼運通公司淨灘愛海洋公益活動，是由該公司董事長張秋波、總經理許健明號召同仁、眷屬，以及高雄市茂林國中校長王耀英率師生與會，一起發揮力量，潔淨海洋。中鋼運通公司董事長張秋波表示，中鋼運通公司秉持成為精實卓越的國際海運物流企業為願景，以提供如期如質的海上運輸服務、打造低碳環保綠色團隊，以及成為員工認同的幸福企業等，為企業永續ESG發展使命目標。張秋波說，中鋼運通公司自成立以來，將初衷體現於行動，除了更新船隊環保節能設備，投入大量資源保護海洋環境，亦於公司內部舉辦環境教育相關活動等，全力照顧員工、船員的初心從未改變，一直努力創造勞資關係和諧的幸福職場，並將關懷推廣至利害關係人、海洋環境。此次旗津海灘淨灘愛海洋公益活動，除了中鋼運通公司董事長張秋波、總經理許健明、副總經理林錦駿率同仁、眷屬外，高雄市茂林國中校長王耀英也率該校師生參與，共同為守護海洋淨灘。在淨灘活動開始前，先由荒野保護協會領隊進行環境教育宣導，帶領大家認識現今海洋所面臨到的問題，接著大夥兒挽起衣袖、拎著袋子，沿著海岸線找尋各種不應該出現在海邊的垃圾。荒野保護協會領隊說，仔細觀察海灘細沙，總能找到難以拾起、容易讓海洋生物誤食的塑膠微粒與製品，該協會倡議，海洋的廢棄物來自陸地、陸地的廢棄物產自於人類的活動，無論經濟、休閒和生活中所產生的污染，往往都是由這些支持人類生活所需的海洋生態系來承受，期望透過推廣源頭減塑、實際行動的淨灘活動，回歸零廢棄的生活，重回清淨藍海的樣貌。中鋼運通公司總經理許健明指出，在淨灘活動後，該公司安排參與的同仁、眷屬，以及高雄市茂林國中師生，到高雄港棧貳庫及搭船遊高雄港，讓同仁與茂林國中師生有機會更深入認識高雄的重要建設，欣賞滋養高雄人成長的高雄港風光。