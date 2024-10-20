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▲7080黑色轎車直接停在武嶺路中央，車上卻空無一人。（圖／翻攝FB@台灣讚警）

上山追星也不該貪圖方便造成他人麻煩！今（20）日清晨南投合歡山武嶺湧現大批人潮，全為一睹「紫金山－阿特拉斯彗星」一面，因為一錯過就要再等8萬年，沒想到現場卻出現超誇張違停一輛車牌為「7080」黑色轎車，直接停在路中央，導致現場塞爆，因此警方以大聲公宣布取締，也引爆現場群眾歡呼。「紫金山-阿特拉斯彗星」是近20年來亮度最高的一顆彗星，下一次靠近地球與太陽系的時間點在8萬年之後，而最佳觀賞時間只到今（20）日，還能看見4等以上亮度的彗星。因此今（20）日清晨合歡山武嶺就湧進大批人潮，全為了一睹紫金山彗星的美麗，無奈天公不做美，清晨武嶺起了大霧，能見度太低也讓大批遊客撲空。沒想到就在許多遊客持續抵達武嶺的清晨5點，卻出現一輛車牌數字為7080的黑色轎車，直接停在武嶺亭階梯前的道路上，將一側車道完全占用，讓現場車陣大塞爆，引發大批遊客的怒火。仁愛分局翠峰派出所獲報後也立刻前往現場，不斷進行廣播驅離，但7080轎車車主卻一直未現身，最終警方也直接用大聲公喊「依法取締，各位遊客贊不贊成阿」，現場立刻爆出大量的歡呼聲。最後這輛車牌號碼為7080的租賃轎車，，本次離譜的違停也被封為「武嶺7080」事件。