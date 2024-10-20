我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今晚起至明日將轉為陰有短暫陣雨的天氣，週四、週五降雨的狀況會增加。（圖／中央氣象署提供）

▲熱帶性低氣壓TD24在今（20）日下午2點生成，中心位置在北緯 14.6 度，東經 136.8 度，以每小時25公里速度，向西進行。（圖／翻攝氣象署官網）

中央氣象署表示，對本周天氣影響最重要的是菲東熱帶性低氣壓TD24已生成，最快明（21）天有機會升級為今年第20號颱風「潭美」。氣象署指出，熱帶系統預計持續增強，有成為颱風的趨勢，影響臺灣最顯著時間會在週五（25日）逐漸接近巴士海峽、臺灣東南部海面，會讓北部、東半部天氣不穩定，容易出現局部短暫陣雨。北部、東部受到東北季風影響，昨、今連下兩天雨，今晚一直到週二白天降雨會趨緩，但到了週二晚上，北北基宜，受到東北季風及低壓接力影響，讓降雨機率持續增加，且沿海風力迅速增強。而民眾最關心的颱風動向，根據中央氣象署預測，菲律賓東邊形成的熱帶性低氣壓TD24，最快明天會形成颱風，影響臺灣天氣最顯著時間會落在週五（10/25）起，逐漸接近巴士海峽、臺灣東南部海面，使得北部、東半部天氣不穩定，容易出現局部短暫陣雨的情形。東北季風減弱，白天水氣較少，北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北及花東地區有零星降雨，其他地區為多雲到晴。北部、東半部22~31度中南部24~32度澎湖25~28度金門24~31度馬祖23~26度。受東北季風增強及影響，北部及東北部氣溫下降、天氣轉涼；迎風面降雨增多，北北基宜有短暫雨，並有局部大雨，尤其宜蘭山區有局部豪雨發生的機率，桃竹苗及花東地區也有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。北部、東北部22~26度花東24~31度中南24~32度澎湖24~27度金門21~27度馬祖20~22度除東北季風外，再加上熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北部、東半部及恆春半島降雨更加明顯，其中大臺北、東半部及恆春半島有局部大雨，北海岸、宜蘭地區及大臺北山區更有局部豪雨發生的可能，而熱帶系統的水氣過山之後，中南部山區也有可能出現零星降雨，中南部平地雲量也增多；沿海、離島風浪則持續偏強。北部、東北部23~28度花東24~29度中南部24~32度澎湖24~28度金門22~30度馬祖21~25度東北季風增強及熱帶系統靠近造成的強風，週二晚間開始，風力迅速增強，週二晚起各海域含澎湖、金門、馬祖注意強風大浪，臺灣海峽局部區域陣風可達10級以上，浪高2.5米範圍亦增加，週五後部分海域出現4米以上浪高。迎風面基隆北海岸、大臺北山區、宜蘭地區，留意持續降雨造成之豪雨，尤其週二之後，請做好防汛工作。此外，對本周天氣影響最重要的熱帶系統，預計持續增強，有成為颱風的趨勢，於週五抵達菲律賓呂宋島東北部海面，目前預報傾向：朝西轉西北西，通過呂宋島，然而後續路徑朝南海、巴士海峽、臺灣東部海面皆有可能，還需要持續留意最新颱風動態。