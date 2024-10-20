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中信兄弟外野手岳政華今（20）日在台灣大賽G2開轟！首局下就從統一獅王牌洋投勝騎士手中擊出陽春全壘打，以23歲265天的年齡達成台灣大賽生涯第10分打點，成為兄弟隊史上第二年輕達成此成就的球員，僅次於傳奇球星彭政閔在23歲69天時創下的紀錄。岳政華自2020年首度參加台灣大賽以來，每每在關鍵賽事中都有亮眼表現，2022年更以.438的驚人打擊率榮膺台灣大賽MVP。截至本場比賽前，他在台灣大賽生涯打擊率高達.333，且連續8場比賽都有安打出，同時連續6場得分，砲轟勝騎士的這發陽春全壘打再次展現大心臟。值得注意的是，岳政華以23歲265天的年齡達成台灣大賽個人第10分打點，這項成就讓他超越許多棒球名將，隊史僅次於彭政閔的23歲又69天。至於台灣大賽史上最年輕達成此紀錄的是林承飛，在20歲208天時完成。此外，今日中信兄弟先發洋投猛登在2局上意外崩盤，被統一獅猛攻拿下4分，終結兄弟在台灣大賽連續7場優質先發紀錄，目前主投5局失掉6分（4責失），兄弟以3：6落後統一獅。