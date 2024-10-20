金獎導演李靖惠歷經十年，飛越台灣與美國製作的「愛子歸來」紀錄片，探討少有人碰觸的人文關懷與生命教育議題，今日在台中大遠百威秀影城舉辦台中首場放映會，李靖惠導演回到台中出生地，正式啟動傳愛列車，11月1日起「愛子歸來」將在全台影院上映。
台中首映會坐無虛席，台中市副市長黃國榮、新聞局主任秘書黃少甫、法制局局長李善植和警察局局長李文章等人，與滿場民眾共賞。李靖惠父母和家人也一同出席，展現了對導演多年來紀錄片創作的支持與驕傲。另李導演母校台中女中的校友會合唱團，由校長洪幼齡帶領，在放映會前獻唱You raise me up，優美歌聲為活動增添濃濃人文氛圍。
「愛子歸來」講述一群渴望愛與希望的人，在困境中如何藉由外界關懷與陪伴打破心理高牆，重新找回生命意義。李靖惠表示，一群懷抱美國夢的年輕人，因故深陷牢獄，影片中的主角楊媽媽長年寫信給獄中受刑人，彷如給予來自台灣媽媽的愛。20幾年來，楊媽媽寫了上萬封信，真摯情誼穿越監獄高牆，給予獄友精神支持與活下去的勇氣。影片還描繪了祖孫三代的情感變遷，展示了跨越世代的親情故事。
電影耗時10年完成，李靖惠表示，她喜歡用時間去展現歷練，時間可以看到一個人持之以恆的愛，希望故事能打動觀眾，不要輕言放棄。就如同她的另一個經典作品「麵包情人」，也是歷經15年漫長歲月歷練才完成，榮獲了釜山國際影展發行獎等十餘項國際大獎，院線上映也廣獲好評。
今天的首映會，副市長黃國榮、新聞局黃少甫主任秘書、法制局李善植局長、台中市警察局李文章局長、市府顧問杜明達及林進泰等都前往觀賞。黃國榮表示，「愛子歸來」探討生命關懷及防治犯罪教育，未來期待可以發揮社教功能。尤其，李靖惠導演將所學投注電影，放棄教職，拍攝少有人碰觸的社會議題，十年磨一劍的毅力，讓人佩服。
李善植局長表示：「《愛子歸來》是青年學子生命教育和防治犯罪教育最佳教材，幫助年輕人在逆境中得到永不放棄的愛，珍惜生命價值，特別是有助於提升預防犯罪意識，希望有更多學校師生一起進戲院觀賞電影。李導演母校台中女中校長洪幼齡肯定電影內涵，正是各級學校所推動的核心精神，10月25日包場要帶領學校師生一起進戲院觀賞電影。台中女中校友會合唱團也熱情響應，呼應電影勵志故事，獻唱充滿正能量的歌曲You raise me up深深觸動人心。
「愛子歸來」將於11月1日起在全台上映，導演從台中啟動愛的列車，萬人公益贈票、百場公益包場，以嘉惠青年學子，成為生命教育、防治犯罪教育與家庭教育的最佳教材。詳情請鎖定臉書資訊。
《愛子歸來》臉書粉絲團https://www.facebook.com/profile.php?id=61553256540196
《愛子歸來》預告片
https://youtu.be/qlKmVNBGu2o?si=PaDYVUDqElYdhJ3x
我是廣告 請繼續往下閱讀
「愛子歸來」講述一群渴望愛與希望的人，在困境中如何藉由外界關懷與陪伴打破心理高牆，重新找回生命意義。李靖惠表示，一群懷抱美國夢的年輕人，因故深陷牢獄，影片中的主角楊媽媽長年寫信給獄中受刑人，彷如給予來自台灣媽媽的愛。20幾年來，楊媽媽寫了上萬封信，真摯情誼穿越監獄高牆，給予獄友精神支持與活下去的勇氣。影片還描繪了祖孫三代的情感變遷，展示了跨越世代的親情故事。
電影耗時10年完成，李靖惠表示，她喜歡用時間去展現歷練，時間可以看到一個人持之以恆的愛，希望故事能打動觀眾，不要輕言放棄。就如同她的另一個經典作品「麵包情人」，也是歷經15年漫長歲月歷練才完成，榮獲了釜山國際影展發行獎等十餘項國際大獎，院線上映也廣獲好評。
今天的首映會，副市長黃國榮、新聞局黃少甫主任秘書、法制局李善植局長、台中市警察局李文章局長、市府顧問杜明達及林進泰等都前往觀賞。黃國榮表示，「愛子歸來」探討生命關懷及防治犯罪教育，未來期待可以發揮社教功能。尤其，李靖惠導演將所學投注電影，放棄教職，拍攝少有人碰觸的社會議題，十年磨一劍的毅力，讓人佩服。
李善植局長表示：「《愛子歸來》是青年學子生命教育和防治犯罪教育最佳教材，幫助年輕人在逆境中得到永不放棄的愛，珍惜生命價值，特別是有助於提升預防犯罪意識，希望有更多學校師生一起進戲院觀賞電影。李導演母校台中女中校長洪幼齡肯定電影內涵，正是各級學校所推動的核心精神，10月25日包場要帶領學校師生一起進戲院觀賞電影。台中女中校友會合唱團也熱情響應，呼應電影勵志故事，獻唱充滿正能量的歌曲You raise me up深深觸動人心。
「愛子歸來」將於11月1日起在全台上映，導演從台中啟動愛的列車，萬人公益贈票、百場公益包場，以嘉惠青年學子，成為生命教育、防治犯罪教育與家庭教育的最佳教材。詳情請鎖定臉書資訊。
《愛子歸來》臉書粉絲團https://www.facebook.com/profile.php?id=61553256540196
《愛子歸來》預告片
https://youtu.be/qlKmVNBGu2o?si=PaDYVUDqElYdhJ3x