一夕致富的機會要來了！由於近期威力彩已經連23期槓龜，因此10月21日威力彩第113085期的預估頭獎金額已衝上5.3億，高額獎金預計將會吸引大批購買彩券的人潮。對此，清水孟國際塔羅小孟老師點名「4星座＋4生肖」財運最旺，很有機會中大獎，還有發財方位、最佳投注時段也一起公布了。
🟡威力彩飆5.3億！財運超旺星座一次看
Top4:巨蟹座
幸運星落入巨蟹座，顯示巨蟹座能有突發偏財機會，財氣籠罩，建議購買大樂透前穿上紫色衣服或口罩再去下注，因為紫色為神秘的顏色能接通宇宙能量讓你財富不斷流動。
Top3:牡羊座
牡羊座財星靠近，財神就要來到家中坐，財氣能飽足，偏財運大增，黑色是你本周的幸運色，建議本周下注大樂透前吃黑色食物或飲品，如：米血糕.黑咖啡.青草茶..等。能為你帶來大量的財氣。
Top2:天蠍座
太陽水星本周駐守天蠍座命宮，顯示本周天蠍座財運亨通，偏財運將能大發利市，建議下注前能帶著紅包袋，裡面放568元，代表我要發，如此一來財神能聽見你的祈求賜你財富。
Top1:雙子座
財星滑入雙子座，周一財氣能夠上升，財氣湧進財宮。小孟老師建議下注完後將彩券放在門打開的45度角處，代表財位，無論是辦公室或家中45度角都有財氣，若你命中有福報將能中到大獎。
🟡投注好運時段、方位
小孟老師提醒，下注好運時段分別為上午11時到下午1時、下午3時至晚間5時；好運方位為西南方，建議尋找住家或辦公室西南方的投注站來下注。
🟡運勢最強生肖
小孟老師點名，好運生肖分別為豬、牛、鼠、虎。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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Top4:巨蟹座
幸運星落入巨蟹座，顯示巨蟹座能有突發偏財機會，財氣籠罩，建議購買大樂透前穿上紫色衣服或口罩再去下注，因為紫色為神秘的顏色能接通宇宙能量讓你財富不斷流動。
Top3:牡羊座
牡羊座財星靠近，財神就要來到家中坐，財氣能飽足，偏財運大增，黑色是你本周的幸運色，建議本周下注大樂透前吃黑色食物或飲品，如：米血糕.黑咖啡.青草茶..等。能為你帶來大量的財氣。
Top2:天蠍座
太陽水星本周駐守天蠍座命宮，顯示本周天蠍座財運亨通，偏財運將能大發利市，建議下注前能帶著紅包袋，裡面放568元，代表我要發，如此一來財神能聽見你的祈求賜你財富。
Top1:雙子座
財星滑入雙子座，周一財氣能夠上升，財氣湧進財宮。小孟老師建議下注完後將彩券放在門打開的45度角處，代表財位，無論是辦公室或家中45度角都有財氣，若你命中有福報將能中到大獎。
🟡投注好運時段、方位
小孟老師提醒，下注好運時段分別為上午11時到下午1時、下午3時至晚間5時；好運方位為西南方，建議尋找住家或辦公室西南方的投注站來下注。
🟡運勢最強生肖
小孟老師點名，好運生肖分別為豬、牛、鼠、虎。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。