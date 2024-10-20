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▲68歲陳美鳳保養得宜，擁有不科學的逆齡美貌，被封為「全台灣最美麗的歐巴桑」。（圖／陳美鳳臉書）

▲陳美鳳的豐滿上圍擋不住，幾乎要撐破上衣，好身材讓人驚呆。（圖／陳美鳳臉書）

▲68歲陳美鳳卸妝前模樣。（圖／陳美鳳臉書）

68歲陳美鳳保養得宜，擁有不科學的逆齡美貌，被封為「全台灣最美麗的歐巴桑」，她也經常在社群平台上和粉絲分享日常生活，每每曬出美照都會引發騷動，日前陳美鳳曬出一張沐浴在陽光中的出遊照，儘管全身包緊緊，傲人上圍仍要撐破白色緊身上衣，隨時都要呼之欲出，好身材讓網友全都看傻，引來超過7千人朝聖。陳美鳳18日在臉書發文表示：「今天的陽光超溫暖。當事情不如你所想，別急，或許它只是在另一種方式回到你身邊。保持滿滿的熱愛，全力以赴，總能迎向陽光！」只見照片中，陳美鳳站在巷弄裡，儘管戴著帽子、墨鏡，仍能看出她臉上掛著輕鬆微笑，最近已經入秋，天氣微涼，她也穿上白色長袖緊身上衣搭配原點寬褲，看起來時尚感十足。有網友發現，陳美鳳的豐滿上圍擋不住，幾乎要撐破上衣，好身材讓人驚呆，「美麗的歐巴桑今天穿著很隨意，也不會影響妳的魅力」、「今天很帥的打扮！很有精神！」、「實在是太美了」、「甜美美鳳美女，甜美的身材曲線優美動人心弦」、「姊妹認同保養得宜，漂亮！」、「凍齡美魔女好美好美」、「美鳳姐好辣。」事實上，陳美鳳先前上傳一張自拍照，背景看似在家中浴室，她用粉紅色髮帶盤起長髮，拿著卸妝棉遮住眼睛，露出招牌微笑，她的脖子至肩膀的部位裸露在外，卻完全看不出一絲細紋，當時她也在文中曝光自己保持青春的祕訣，除了打電波拉皮，最重要的就是要放鬆心情，好好卸妝、保養，「外出擦防曬，平時簡單的運動。」