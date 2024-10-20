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▲《還珠格格》的太后老佛爺，在劇中超討厭小燕子和紫薇。（圖／Netflix）

▲網友推算《甄嬛傳》中最終成為乾隆皇帝養母太后的甄嬛，正是《還珠格格》中的太后「老佛爺」。（圖／Netflix）

由瓊瑤擔任編劇的古裝劇《還珠格格》在1998年開播後風靡兩岸，本月《還珠格格：第1季》在Netflix重新上架，引發劇迷熱烈討論不斷，其中有人就指出《還珠格格》中心狠手辣的老佛爺，就是另一齣經典清朝宮廷劇《甄嬛傳》的主角甄嬛，感嘆代入成不同主角的視角後，竟突然就覺得「老佛爺做的都是對的」，不論是討厭香妃，只喜歡晴兒、不認同紫薇、小燕子，若改以甄嬛視角代入，一切都很能理解！以時間線來看，《甄嬛傳》講述的是雍正年間的故事，而《還珠格格》的背景則設定在乾隆年間。如果把兩個故事的時間線合併，就可以推算出《甄嬛傳》中最終成為乾隆皇帝養母太后的甄嬛，正是《還珠格格》中的太后「老佛爺」。過去觀眾在收看《還珠格格》時，由於較常代入主角小燕子、紫薇的視角，認為想扳倒她們的老佛爺、皇后是十足的惡角，然而劇迷在接受了「老佛爺就是甄嬛」這個設定後，突然就對老佛爺所作所為表示理解，瞬間認為老佛爺做的都是對的！《還珠格格》中的老佛爺，既厭惡小燕子缺乏教養，也嫌棄紫薇的來歷和身世，不相信從宮外回來認親的紫薇是自己的孫女，認為她們配不上五阿哥永琪和大臣之子爾康，更想讓爾康迎娶從小出身皇室的晴兒。老佛爺討厭紫薇、喜歡晴兒，過去劇迷收看時總替紫薇抱不平，然而如今有劇迷抽絲剝繭後發現，晴兒個性端莊，身上處處都有和甄嬛情同姊妹的沈眉庄的影子。另外老佛爺討厭自帶體香、會引蝶的香妃，而引蝶招數正是甄嬛當年玩過的手法、和甄嬛搏鬥半輩子的安陵容是個製香高手，如果老佛爺就是甄嬛，那麼會討厭這些也是合情合理。還有人感嘆，這樣看來老佛爺還是手下留情了，如果真的使出當年宮鬥的招數，小燕子和紫薇大概都活不了幾集！