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高雄全家海神洋將威勝（Kaleb Wesson）無愧於前四星高中生名號，在TPBL前兩場比賽已經充分展現出自己比賽的主宰力，今（20）日對上攻城獅的比賽，他全場攻下26分13籃板5助攻。這位外籍球星過去和林書豪是NBA G聯盟舊識，兩人昨天賽前也有先打聲招呼，威勝表示自己樂於看到林書豪在這個聯盟展現自己的能力。威勝出身籃球世家，父親與親哥哥都是俄亥俄州立大學 NCAA 男籃成員，他過去曾入選美國青年隊U16培訓名單，進入大學後，2019-20 獲十大聯盟年度第二隊（Second Team All-Big Ten），大三結束提前投入選秀， 2020-21 曾披金州勇士於夏季聯賽出賽，該季效力 NBA G 聯盟聖克魯斯勇士隊（Santa Cruz Warriors）出賽 11 場，場均 11.7 分 9.9 籃板 2.7 助攻。職業生涯曾至比利時、以色列、波多黎各、菲律賓、保加利亞及法甲，威勝 2022-23賽季效力 PBA 菲律賓鳳凰燃料大師隊（Phoenix Super LPG Fuel Masters）場均 18.5 分、 17 籃板、 4.5 助攻、 1.9 抄截與 1.9 阻攻。威勝在為聖克魯斯勇士隊效力時，與林書豪當過隊友，球迷應該都還記得那時林書豪渴望從亞洲聯賽再次重返NBA，所以毅然放棄CBA的高薪，前往G 聯盟打球尋求一個機會，當時兩人有同隊搭檔過。威勝身高208公分，但他的技術在這個聯盟打到3號絕無問題，嫻熟的外線進攻技術，讓他可裡可外，在來台後例行賽前兩戰合計已經攻下46分。威勝表示自己喜歡在海神打球，「我的隊友IQ非常高，這裡的大家不太會去看數據，樂於分享球。」今天賽後受訪時，威勝也透露在昨天賽前有過去和對方打招呼，「確實，我在2021年和他當過隊友，也很開心書豪在這邊一樣展現自己的球風，打得非常棒。」