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TPBL台灣職業籃球大聯盟元年開幕周第二日的賽事，高雄全家海神今（20）日在主場迎戰新竹御頂攻城獅，在多名主將幾乎沒打的情況下，他們仍在威勝攻下26分13籃板5助攻帶動下，終場以93：79贏球，拿下賽季首勝。今天TPBL有兩場賽事，在稍早另一場在洲際迷你蛋的比賽，主場福爾摩沙夢想家面對臺北台新戰神一路壓制，三節打完已經大勝25分，終場以105：85取得勝利，例行賽2連勝。主控林俊吉攻下20分7助攻，貝奇17分，高柏鎧拿到16分9籃板。至於戰神則以洋將奧利佛得到23分最高。而昨天輸給新北國王的海神，今天則要對上來訪的攻城獅，力求在主場開張。此役球隊一哥胡瓏貿沒有先發，不過靠著摩爾斯和威勝在上半場合計拿下22分，兩節打完以43：36領先。易籃再戰後，攻城獅將近4分鐘裡5投僅1中，讓海神打出11：3的小高潮，一度將分差拉開到15分，三節打完以74：61領先。末節攻城獅試圖反擊，但海神強硬的防守讓他們始終沒能打出想樣的攻勢，比數維持在10分差左右，蘇文儒終場前的跳投基本上幫助主場軍鎖定勝局。布銳克曼此役賽前臨時受傷，因此陳懷安今天臨時頂上主控責任，他認為今天球隊能獲勝，主要是命中率有提升，防守和籃板也做得不錯。「今天球的流動，傳切和切傳做得不錯，感謝球迷進來看我們比賽。」他說自己今年目標就是把握上場時間，做自己擅長的事情。海神德國籍主帥費雪（Mathias Fischer）對今天球隊的表現感到滿意，他受訪時指出球隊此役提升了投籃效率以及攻防轉換的把握度，也是今天可以取勝的關鍵。而談到今天使用更多不同的陣容，費雪表示布銳克曼賽前熱身時突然說不能打，為了避免風險所以讓他休戰。而胡瓏貿則是因為今天擺了三大的洋將陣容，因為陣容考量所以他的時間較少。至於，攻城獅總教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）賽後則說：「這場比賽完全沒打出預期，比賽第一節和第三節執行力不佳，我們一度將分差追到6分，但可惜最終沒有逆轉回來，這一場比賽團隊助攻僅15次，做得不是很好；罰球不夠專注，命中率不到5成，這些都是無法接受的。」攻城獅一哥高國豪說，今天比賽自己的手感還可以，可惜在手感燙的時候有幾球關鍵球沒有投進。談到造訪高雄巨蛋，他認為很像以前在台北小巨蛋的感覺，「我已經很久沒在那（小巨蛋）比賽了，感覺很久沒體驗過這種環境和空間感。」