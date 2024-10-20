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▲陳致遠和林秀琴近來又回歸餐飲業，在永和開港式飲茶。（圖／翻攝陳致遠&林秀琴的樂fun人生臉書）

▲夫妻倆一同創業，難免吵不停。（圖／陳致遠臉書）

47歲藝人陳致遠曾是中華職棒明星球員，和老婆林秀琴過去開過三間店，最後因不同原因倒閉，因此留下陰影，但夫妻倆並沒有被擊倒，近來又回歸餐飲業，在永和開港式飲茶。據《ETtoday新聞雲》報導，夫妻倆已經開店3個月，投入資金約6位數，目前還沒有回本，不僅林秀琴在廚房工作到懷疑人生，夫妻倆更不止一次為此發生衝突。對於再度回歸餐飲業，林秀琴表示：「想說還是要有斜槓，已經10年沒有回歸餐飲業了，畢竟有前車之鏡，以前開餐廳門外漢，只是喜歡，現在我們都自稱『打工人』，我們都會親力親為去服務！」夫妻倆也是在因緣際會下認識該公司的負責人，進而出資接下港式飲茶經營權，比起過去什麼都一手包辦，如今顯得輕鬆很多，這也是讓他們決定加入的原因之一。林秀琴坦言，有總公司當後盾，他們有很多事情就不需要費心去思考，「不用擔心人力，不像傳統自己開店，現在我們每天都要穿制服，跟大家一起共進退！」儘管夫妻倆還是以演藝工作為重，但他們假日還是會到店裡去幫忙，親自端盤子、站收銀台，然而夫妻倆一起創業難免有爭執，如今越來越穩定，他們也計畫回花蓮老家開分店。林秀琴回憶剛在實習的時候，其實是最痛苦的一段時間，「我們一天都100蹲，因為要蹲下來拿東西去蒸，我真的崩潰，想說『怎麼又回來這個地方，為什麼要這樣？』我就一直懷疑人生，剛開始不敢下去做，因為腸粉都要現弄，害怕做不漂亮。」