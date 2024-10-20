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▲木木（林葦妮）主持拼盤演唱會，叫不出成員名字，被罵沒做功課。（圖／記者葉政勳攝）

▲木木為在拼盤演唱會上的主持表現發文道歉。（圖／記者吳翊緁攝）

木木才剛因為在金鐘獎紅毯主持的好表現廣受好評，然而昨（19）日她在主持「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」拼盤演唱會時，表現卻引發了網友不滿，認為她控場不佳、甚至叫不出某些藝人的名字，被批根本沒有做功課。木木今日在社群平台上發文，為自己在主持上的不足道歉。「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」由NMIXX、AKMU和aespa三大Kpop組合共同參與，吸引了許多粉絲前來觀賞，但演出過程中出現許多問題引發眾怒。像是遊戲環節進行得不順暢、活動節奏混亂、導播畫面切換凌亂。硬體也被批有待加強，冷氣強度不足，NMIXX海嫄甚至在台上熱到跟主持人說要下台補妝。木木的主持也成為爭議點之一，有不少網友批評她在台上像迷妹一樣，頻頻自說自話，有失主持的專業性。遊戲環節中，她也沒有掌握好流程，還會沒頭沒尾的突然喊卡，場面非常混亂。還疑似沒有做足功課，叫不出NMIXX許多成員的名字，場面一度超尷尬，另外NMIXX和aespa同樣都有成員生日，NMIXX只有一句話帶過，輪到aespa時卻讓全場唱了英文版生日快樂歌，差別待遇讓部分粉絲感到不滿。演唱會結束後，木木今日在社交媒體上發文為自己的主持表現道歉。她表示這是她首次主持1萬人以上的大型活動，感到緊張也蠻有壓力，各方面的評價她都有全部看完，對於表現不好的部分她虛心接受改進，並持續在每個工作上全力以赴。