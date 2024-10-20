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統一獅三壘手潘傑楷今年入選世界棒球12強賽中華隊，是陣中唯一的三壘手。不過，在中職台灣大賽G1比賽中，潘傑楷一次接球失誤引發球迷熱議，但今（20）日台灣大賽G2，潘傑楷繳出3安猛打賞的成績，守備也是穩定發揮，終場統一獅以10：3擊敗中信兄弟，將戰局扳成平手。回顧前一場的失誤，潘傑楷坦言沒有藉口，「我應該要做好自己該做的事情，這不是藉口，即使大巨蛋內野高飛球的距離感不太一樣，我也應該克服。」他解釋道，大巨蛋的距離感會讓球看起來更遠，增加守備的難度，但他強調這都不能成為失誤的藉口。潘傑楷也提到，在台灣大賽這樣的重要舞台上，壓力自然會更大，他表示：「昨天確實有些壓力放在自己身上，畢竟要為球隊承擔責任。」但經過隊內會議和隊友的鼓勵，潘傑楷迅速調整了心情，雖然隊友陳重廷當天沒有上場，但在場邊仍給予他許多建議和支持，幫助他重新振作。此戰潘傑楷被安排在第四棒，整場5打數3安打，貢獻2分打點和1得分，對此他表示：「我告訴自己，第四棒只是一個打擊順序，我只要專注於做好自己該做的事情，不管是打擊還是守備，都要堅持下去。」