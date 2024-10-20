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▲韓國LCK第二種子GENG在本次世界賽狀態頗佳，被視為最有冠軍相的隊伍。（圖／LOL Esports Flickr）

2024 LOL《英雄聯盟》S14世界賽8強賽今（20）日進入最後一天賽事，由北美LCS奇招之王 FLY 對決韓國王者Gen.G，沒想到第一場賽事FLY出招成功，搶先拿下第一勝，NOWnews也將不斷進行賽況更新。第一場比賽FLY直接出招，選出中路瑟拉芬，結果在前期爭奪虛空幼蟲的團戰，Gen.G中路Chovy被抓到一波失誤，直接送出首殺，14分鐘Gen.G在中路開戰又被反制，前期FLY打出5:0擊殺數領先，還拿到第二條龍，主導前期風向。後續FLY又拿到第三條聽牌龍，並在中路打出一波1換2的漂亮團戰。23分鐘FLY在抓到一次機會，從中路追到藍方紅區，差點把Gen.G 的AD抓到，24分鐘隨後轉往開巴龍，犧牲輔助拿到巴龍，但Gen.G也轉頭吃小龍，FLY也因此被中斷了龍魂點，此時雙方人頭比來到FLY8:2Gen.G。拿到巴龍Buff之後，FLY卻失去進攻方向，只推了一個下路內塔攻勢便就此中斷。30分半FLY開吃小龍，雙方展開5V5團戰，FLY拿到地龍魂，打出一波0換4團戰，最終FLY就在32分鐘拿下第一場的勝利。第二場比賽，Gen.G直接Ban掉上一場FLY的奇招瑟拉芬，還首搶了艾希，打野也選用了奈德麗，不過FLY再度出招，選用先前表現亮眼的努努，讓現場觀眾再度爆出歡呼聲，沒想到Gen.G反制出招，中路選擇本屆賽事首次出現的卡薩丁，雙方都把藏招拿出來了。比賽開始後，Gen.G在4分鐘執行3夾2塔殺，成功擊殺FLY上路鱷魚，中路FLY的進攻又被Gen.G料中，輔助瑞空又送出人頭，Gen.G也拿到3支虛空幼蟲，不過FLY打野努努也立刻鏡像做事，吃掉了第一條火龍。8分鐘FLY打野努努想要Gank中路卡薩丁，卻傷害不足反倒遭防禦塔狂打，人頭送給Chovy，此時風向已被Gen.G主導。後續Gen.G持續拉開經濟差距，最終就在26分鐘推平FLY主堡，將比分追成1:1平手。第三場比賽FLY又拿出新招，選擇中路婕莉。比賽開始Gen.G在3分鐘策動下路3夾2塔殺，結果FLY上路傳送支援，Gen.G被殘血誘惑，最終反倒送給FLA的AD凱莎2顆人頭擊殺。遊戲進入中期，FLY幾乎將物件全放，被Gen.G靠營運拿光所有外塔，經濟則持平。26分鐘Gen.G太過深入FLY藍區，卻被打了一個0換4，FLY上路烏爾加特復活後也抓到Chovy，直接打了一大波0換5，FLY拿下巴龍，將經濟反超。