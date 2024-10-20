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▲身為啦啦隊女神始祖的林襄近來才進軍到日本有成，又在社群平台發文宣布好消息，她奪下了「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」稱號。（圖／林襄IG）

▲林襄身穿透視短板無袖上衣搭配黑色長裙，開衩到大腿根部。（圖／莉奈文創提供）

▲李多慧留言獻上祝福。（圖／林襄IG）

近年來啦啦隊文化盛行，捧紅許多甜美火辣的啦啦隊隊員，加上今年（2024）開始，有不少外援進入台灣，韓籍啦啦隊女神們讓球場上越來越香，其中李多慧的人氣更是居高不下，一舉一動都引起高度討論，而身為啦啦隊女神始祖的林襄近來才進軍到日本有成，又在社群平台發文宣布好消息，她奪下了「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」稱號，證實自己仍穩坐「流量寶座」，李多慧也大方送上10字祝福。林襄在IG上發文表示，「最具網路領袖價值啦啦隊員」是「網路口碑之星」今年增設的獎項，她很榮幸能獲獎，直言啦啦隊的身分是她的開始也是初心，「能獲得這個項殊榮對我來說真的特別有意義，這4年有汗水、有淚水、有焦慮茫然、有不知所措，也曾妄自菲薄，但很幸運我總能將支離破碎的自己又重建，在迷失中找回最初的自己。」林襄也在最後喊話：「願所有人始終堅持自己的信仰，活成自己想要的樣子。」同時上傳多張照片，只見她將長髮綁成包包頭，綁上黑色緞帶，身穿透視短板無袖上衣搭配黑色長裙，開衩到大腿根部，展現女神氣質之餘，也露出一截纖細的螞蟻腰，不忘小露性感，拿著「最具網路領袖價值啦啦隊員」的獎狀開心合照。貼文一出，引來將近6萬人按讚，釣出一票啦啦隊隊員們恭喜她，包括Yuri、短今、倪暄、曲曲等人，李多慧更是直呼：「親愛的，妳果然是最棒的！」並附上一顆手指愛心，足見兩人之間的好交情，雖然存在競爭關係，卻也樂見對方發展得更好。