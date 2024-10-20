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▲北捷公司超前部屬，準備了跨年輸運規格的疏散方案。（圖／台北捷運公司官網）

2024年中職35年台灣大賽在本週末一連兩天在台北大巨蛋舉辦，但昨（19）日散場發生電扶梯推擠事件，引發外界關注。台北捷運公司今（20）日也超前部屬制定對策，最終今晚湧入37,596球迷，北捷只花30分鐘就將人潮紓解，完整策略也曝光了。今（20）日迎來第2戰，最終統一獅以10:3勝中信兄弟，比賽在8點半左右結束，北捷車站也像昨（19）日一樣湧入大量球迷準備搭車離場。對此，台北捷運公司為了因應台北大巨蛋球賽，將列車加密班距2.5至3分鐘，總計加發3部空車，自人潮進入車站至現場紓解約30分鐘，較昨日疏運時間縮短11分鐘。現場人員配置部分，則有新增支援人力39人，並比照跨年輸運規格，於國父紀念館站開設指揮中心，並加設快速通道、加強標示、動線分流、分散月臺兩端候車及增派人員引導，加強呼籲旅客電扶梯兩側均可站立。北捷也提到，旅客透過5號出口連通道人流顯示面板，根據顯示燈號選擇人較少的通道進入車站，或是由鄰近之出口3、4或市政府站進站，分流成效良好，北捷也順利完成媲美跨年等級的球迷疏散任務。