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邱智呈自打球擊中脛骨！統一7-ELEVEn獅今（20）日在台灣大賽G2找回機關槍打線威力，全場狂敲16支安打，以10：3大比分擊敗中信兄弟，中止球隊在台灣大賽的5連敗。統一在本次台灣大賽接連遭遇傷兵，先是本土強投古林睿煬，在首戰因為背部肌肉緊繃，只投3局就退場，後續能否再扛下先發仍是未知數。賽後記者會上，針對邱智呈的傷勢，「餅總」林岳平表示：「邱智呈本場總共4個打數沒有敲出安打，但