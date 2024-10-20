邱智呈自打球擊中脛骨！統一7-ELEVEn獅今（20）日在台灣大賽G2找回機關槍打線威力，全場狂敲16支安打，以10：3大比分擊敗中信兄弟，中止球隊在台灣大賽的5連敗。但在先前才傷了王牌投手古林睿煬後，本場又添傷兵，「小黑」邱智呈在8局上遭到自打球擊中膝蓋，餅總在賽後記者會上表示，目前已經就醫去照X光，還需要確認是否傷勢狀況。
自打球擊中膝蓋 獅隊遭遇傷兵潮
統一在本次台灣大賽接連遭遇傷兵，先是本土強投古林睿煬，在首戰因為背部肌肉緊繃，只投3局就退場，後續能否再扛下先發仍是未知數。台灣大賽G2的8局下，邱智呈在面對王奕凱的打席，遭到自打球擊中膝蓋部分，隨後坐在地上遲遲無法起身，即使醫療人員做了緊急處理，還是在人員攙扶下才能退場。
賽後記者會上，針對邱智呈的傷勢，「餅總」林岳平表示：「球是打到膝蓋脛骨內側，目前已就醫去照X光，看一下有沒有狀況，走路應該目前是腫脹的，就看明天恢復狀況再說。」
邱智呈本場總共4個打數沒有敲出安打，但在例行賽後半段扮演球隊重要戰力，季後挑戰賽面對樂天桃猿，更是連續3場都繳出至少雙安表現，對於獅隊爭冠之路來說，是相當重要的存在。
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統一在本次台灣大賽接連遭遇傷兵，先是本土強投古林睿煬，在首戰因為背部肌肉緊繃，只投3局就退場，後續能否再扛下先發仍是未知數。台灣大賽G2的8局下，邱智呈在面對王奕凱的打席，遭到自打球擊中膝蓋部分，隨後坐在地上遲遲無法起身，即使醫療人員做了緊急處理，還是在人員攙扶下才能退場。
賽後記者會上，針對邱智呈的傷勢，「餅總」林岳平表示：「球是打到膝蓋脛骨內側，目前已就醫去照X光，看一下有沒有狀況，走路應該目前是腫脹的，就看明天恢復狀況再說。」
邱智呈本場總共4個打數沒有敲出安打，但在例行賽後半段扮演球隊重要戰力，季後挑戰賽面對樂天桃猿，更是連續3場都繳出至少雙安表現，對於獅隊爭冠之路來說，是相當重要的存在。