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統一獅年輕大物林佳緯今（20）日的台灣大賽G2締造歷史，以19歲283天年紀，成為台灣大賽史上最年輕猛打賞打者，打破2020年兄弟江坤宇的20歲122天紀錄。此戰林佳緯繳出3安猛打賞，一掃季後賽守備失誤陰霾，坦言自己情緒一度失控，差點心態崩了。林佳緯在台灣大賽G1中出現守備瑕疵，他坦言當時情緒幾乎失控：「季後挑戰賽和台灣大賽的G1都有失誤，自己情緒有點控制不了，當時真的會問自己『為什麼會這樣？』」不過，林佳緯並未讓失誤影響他太久，學長們在背後給予鼓勵，讓他重新找回節奏。林佳緯在4局上與兄弟洋投猛登纏鬥13球後，敲出帶有打點的關鍵安打，助獅隊增添保險分。林佳緯表示，當下非常專注，不想被三振，「不想攻勢斷在我這一棒，加上有戰術要求，安打機率較高，我就告訴自己要全力碰到球。」這是林佳緯生涯第一次參加台灣大賽，他提到，站上大舞台確實有壓力，「說不緊張是騙人的，直到今天第一個打席我還是很緊張。」不過，在潘傑楷和其他學長們的提醒和幫助下，林佳緯最終放開心態，扮演獅隊贏球的重要功臣之一。