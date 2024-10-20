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▲▼展榮開箱，幽默說「麥當勞害我沒朋友」。（圖／翻攝自展榮IG）

知名網路團體「這群人」展榮在IG開箱麥當勞送他的神祕禮物，他一打開就驚呼「Oh My God」，是漫畫《獵人》的角色卡，也曝光麥當勞的下一檔產品計畫，據悉麥當勞將在本月23日推出《獵人》角色盲卡包，採限量販售。展榮在IG開箱麥當勞送他的禮物，不斷驚呼「Oh My God」，一打開是《獵人》的角色卡，展榮興奮說，「我知道現在已經很多人在私訊我，所有朋友對不起，啊這時候我沒有朋友，我停更新了沒有東西要情勒。」讓所有粉絲好羨慕，網紅卡特、瑋瑋都留言「羨慕死」、「太好了吧」，展榮則驕傲回，「你沒有嗎？（假關心，驕傲的眼神）」不只是展榮，還有很多網紅也收到，意外曝光麥當勞下一檔的計畫，似乎將在本月23日推出《獵人》角色盲卡包，而且是採限量販售，裡面有24張角色卡和1張SP級隱藏卡，對此官方表示，完整資訊將在10月21日公布。但因為展榮在影片中說「我知道這個卡通」引來粉絲討論，「獵人不是卡通」、「是動漫不是卡通」、「根本不了解獵人，拿了不心虛嗎」，展榮也在限時動態中PO出「卡通」和「動漫」的維基百科，寫下「嗯...學習中」。