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中職台灣大賽G2統一獅以10：3擊退中信兄弟，將戰局扳平，先發捕手陳重羽繳出3安，貢獻2分打點和3得分。陳重羽迅速調整狀態，最大的關鍵在於第1打席聽到來自休息室教練高志綱的鼓勵，讓他放開心態、果斷出手，最終幫助球隊敲下超前分。陳重羽表示，當時第一打席感覺狀態不理想，但聽到高志綱在休息區後方的喊話：「放大膽去揮，不要去想結果或者怕三振。」這句話讓他心態大大改變，他在首打席就敲出安打，「這對我來說很重要，讓我更加果斷。」回想昨日台灣大賽G1，陳重羽坦承自己表現不佳，前兩次打擊在壘上有人時都未能把握機會，還出現一次雙殺打。他表示，當時猶豫情緒，讓他無法專注於比賽，但他不斷告訴自己：「失敗就失敗了，還沒到終點。」陳重羽表示：「陳傑憲、學長胡金龍和陳鏞基他們都有講，台灣大賽是要拿下四勝的比賽，就算輸掉3場也還沒結束，無論有沒有先發，都要為下一場做好準備，回去就是好好睡、好好吃飯。」