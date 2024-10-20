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▲徐乃麟（右）、楊繡惠（左）吵架事件的集數終於播出。（圖／《天才衝衝衝》臉書）

▲網友質疑片段是否有剪輯？《天才衝衝衝》小編直球回應。（圖／《天才衝衝衝》臉書）

楊繡惠日前在直播中淚訴，自己在《天才衝衝衝》節目中被徐乃麟罵「賤」，揚言不會再上對方的節目，雙方隔空火藥味十足，引起不小的討論和爭議後，上週兩人開記者會和解。而該爭議片段終於在節目中播出，觀眾們看了都為徐乃麟叫屈，有人質疑是否有將片段剪輯調整過？對此《天才衝衝衝》的節目小編正面回應：「原本乃哥就只說這樣而已啊」力挺乃哥的清白。在最新一集《天才衝衝衝》節目中，製作單位播出了徐乃麟當時與楊繡惠的互動片段。只見徐乃麟在遊戲過程中說：「你就是狠劍」，並做出擊劍姿勢，不少網友看後都認同乃哥並無攻擊意圖，表示：「乃哥根本沒罵人，誤會他了」、「沒感覺有貶低的意思，也沒罵人啊」、「乃哥好委屈，根本沒有任何罵人意圖」。儘管片段播出後，有不少網友認為徐乃麟是被誤解的，但也有部分人質疑節目是否把爭議部分剪掉。對此，節目小編也在臉書迅速澄清：「原本乃哥就只說這樣而已啊」，強調並未對片段進行任何剪輯、內容都是原封不動地完整呈現。兩人在隔空交戰了約莫兩星期後，楊繡惠和徐乃麟日前已在記者會上正式和解。兩人不僅握手、擁抱，製作單位還特意準備了一個插滿10多把劍的蛋糕。徐乃麟幽默表示，要把這個「萬劍穿心」的蛋糕送給楊繡惠，緩解氣氛。楊繡惠坦言自己當時是太過幼稚，心裡的坎過不去才會開直播。徐乃麟則再次向她喊話：「《天才衝衝衝》妳一定要再來！」