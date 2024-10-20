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林祖傑單場敲雙安獲選MVP！統一7-ELEVEn獅今（20）日在台灣大賽G2，以10：3擊敗中信兄弟，中斷兄弟在台灣大賽的9連勝，同時中止了5連敗。其中，獅隊本場找回機關槍打線，全隊狂敲出16支安打，不過有14支是一壘安打，較少出現長打。對此，林岳平在賽後記者會上表示：「林祖傑本場總共4打數敲出2次安打，貢獻2分打點，並且在防守端也有所貢獻，單場策動3次雙殺，沒有出現失誤。對於2場內策動4次雙殺，林祖傑表示：「