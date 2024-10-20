林祖傑單場敲雙安獲選MVP！統一7-ELEVEn獅今（20）日在台灣大賽G2，以10：3擊敗中信兄弟，中斷兄弟在台灣大賽的9連勝，同時中止了5連敗。其中，獅隊二壘手林祖傑單場敲出雙安，貢獻2分打點，並上演3次雙殺守備，獲選單場MVP，總教練林岳平也在賽後稱讚他，並笑著說道：「他打的是可愛安打。」
全場14支一壘安 可愛安打奏效
獅隊本場找回機關槍打線，全隊狂敲出16支安打，不過有14支是一壘安打，較少出現長打。對此，林岳平在賽後記者會上表示：「打到季後賽，就是要有效擊球，比大力打有用，就像祖傑打的安打，是可愛的。」
林祖傑本場總共4打數敲出2次安打，貢獻2分打點，並且在防守端也有所貢獻，單場策動3次雙殺，沒有出現失誤。林祖傑賽後說道：「餅總給我機會，我就是把握住每次機會，不管是守備還是打擊，試著幫助球隊，沒有特別要去完成什麼目標。」
對於2場內策動4次雙殺，林祖傑表示：「因為有熟悉打者的特性跟擊球狀況，還有針對球數狀況去做守備位置，也會跟教練溝通討論，什麼打者移到什麼位置，所以球打過來，就是想辦法抓出局數。」
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獅隊本場找回機關槍打線，全隊狂敲出16支安打，不過有14支是一壘安打，較少出現長打。對此，林岳平在賽後記者會上表示：「打到季後賽，就是要有效擊球，比大力打有用，就像祖傑打的安打，是可愛的。」
林祖傑本場總共4打數敲出2次安打，貢獻2分打點，並且在防守端也有所貢獻，單場策動3次雙殺，沒有出現失誤。林祖傑賽後說道：「餅總給我機會，我就是把握住每次機會，不管是守備還是打擊，試著幫助球隊，沒有特別要去完成什麼目標。」
對於2場內策動4次雙殺，林祖傑表示：「因為有熟悉打者的特性跟擊球狀況，還有針對球數狀況去做守備位置，也會跟教練溝通討論，什麼打者移到什麼位置，所以球打過來，就是想辦法抓出局數。」