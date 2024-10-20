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▲1998年的電視劇《還珠格格》被許多劇迷奉為經典。（圖／翻攝新浪娛樂微博）

▲紫薇在雨中喊：「這馬兒不肯出力，我來開導開導牠！」接著就靠在馬匹的耳邊竊竊私語。（圖／Netflix IG）

▲小燕子撂下狠話，將格格頭飾摔到地面上，大喊：「我不幹了！」（圖／Netflix IG）

經典宮廷劇《還珠格格》時隔26年，將再度於Netflix重新上架，掀起一波回憶殺，近來為了宣傳該劇，Netflix也曝光紫薇（林心如 飾）的片段，她對著馬說悄悄話的畫面讓網友笑翻，引發熱烈討論，直喊想標註林心如來看，還有網友忍不住直呼：「原來紫薇是寵物溝通師。」在劇中紫薇是琴棋書畫樣樣精通的才女，和小燕子（趙薇 飾）的率真、叛逆個性完全相反，她因為身為格格從小就被保護得很好，不但溫婉嬌柔又純真，也因此經常會語出驚人。Netflix先前在IG曬出短短幾秒畫面，只見紫薇在雨中喊：「這馬兒不肯出力，我來開導開導牠！」接著就靠在馬匹的耳邊竊竊私語幾句，沒想到下秒馬匹就動起來了。Netflix也在文中搞笑寫道：「哩馬（你也）幫幫忙，《還珠格格》上線了不會不知道吧！」立刻引發2.7萬網友熱議，不少網友都笑翻表示：「突然好想標林心如」、「以前覺得合理的事為何現在覺得荒唐」、「迪士尼公主看了都要認輸」、「紫薇的精神狀況很令人堪憂」、「現在回來看還珠格格，真的一切都好荒唐」、「紫薇可以參加下一屆靈能的挑戰。」Netflix又上傳一段畫面，只見小燕子撂下狠話，將格格頭飾摔到地面上：「我不幹了，可以吧？我受夠了，這個還珠格格我再也不當了，什麼鬼名堂？坐也不對、站也不對、走也不對、跪也不對、說也不對、笑也不對，連吃我都吃不對，我告訴你，我受夠這個窩囊氣了，我走了，我再也不回來了！」小編也下註解：「這工作誰愛做誰做。」超中肯的引用讓網友直呼，「現在重看舊版還珠劇情真的很癲」、「想知道演員希望重播嗎？」