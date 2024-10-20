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▲林志玲在IG上PO出廣告花絮，一字馬飛踢照吸引了眾人目光。（圖／林志玲IG）

▲網友大讚林志玲的美貌，根本看不出已經49歲。（圖／林志玲IG）

49歲的「第一名模」林志玲，自從嫁給日本男團放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平）後就鮮少公開露面，生活重心回歸家庭。日前林志玲終於浮出水面，為廣告拍攝組成女團熱舞，今（20）日她在Instagram上曬出一系列拍攝花絮，「下半身失蹤」的穿搭造型吸引眾人目光，尤其其中一張「一字馬飛踢」，一雙超長腿更是引發大量網友熱議。在林志玲PO出的廣告拍攝花絮照中，披著棕色長髮，皮膚白皙緊緻的她，穿著一件粉色襯衫，衣長僅到大腿，標誌性的一雙大長腿超吸睛，營造出「下衣失蹤」的性感風格，整體氛圍慵懶而充滿魅力，粉絲也忍不住驚嘆，歲月根本沒有在女神身上留下痕跡！除了性感的居家穿搭外，林志玲還在其中一張照片中做出了飛踢動作，動作俐落大方，雙手握拳、腿高高抬起，網友們紛紛留言：「志玲姐姐的飛踢是亮點」、「怎麼這麼有活力」、「那飛踢是怎麼回事」、「太美太帥了」、「完全被驚豔到」。林志玲在分享美照的同時，也在配文中寫道：「每天起床先給自己一個微笑，築夢踏實、探索世界的道路上，最重要的就是要有健康的身體。」展現出自信美麗的一面的同時，也傳遞了積極的生活態度，讓網友們看了都是一片熱烈讚賞，大讚志玲姐姐滿懷正能量。