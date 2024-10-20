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▲展榮開箱麥當勞送的《獵人》角色盲卡包。（圖／翻攝自展榮IG）

▲孫沁岳有在經營分析動漫的頻道。（圖／翻攝自孫沁岳臉書、YouTube）

▲孫生發文抨擊不懂動漫的真的不要硬要。（圖／翻攝自孫生Threads）

麥當勞最近送許多KOL知名動漫《獵人》的角色盲卡包，也有很多人拿到後就在社群平台分享，但並非每一位收到的人都喜歡並且懂《獵人》，展榮一句「這個卡通我知道」就惹火不少《獵人》迷，孫生也在Threads上發文，「一堆不愛動漫的，拜託不要硬要欸。」據悉麥當勞送出300套的《獵人》角色盲卡包，許多網紅都在社群平台開箱，其中展瑞在影片中說「我知道這個卡通」引來《獵人》迷不滿，還有網紅拿了之後說其實自己不懂動漫，就連孫生也發文，「一堆不愛動漫的，拜託不要硬要欸，那甚至叫動漫不叫卡通。」不過事後展榮也在限時動態中PO出「卡通」和「動漫」的維基百科，寫下「嗯...學習中」。有人分析這波麥當勞炎上事件，是因為麥當勞送出300份驚喜禮包給KOL，但很明顯有些人不熟悉《獵人》，是一個非常亂槍打鳥的行銷手法，許多《獵人》迷在Threads上討論，「看他們介紹一肚子火」、「聽到卡通直接躁起來」、「大傑小傑分不清楚」、「麥當勞明顯隨機亂射」，「獵人不是卡通」、「是動漫不是卡通」、「根本不了解獵人，拿了不心虛嗎」。撇開那些不懂的人，有網友提到，當初聽到麥當勞要跟《獵人》合作時，心中最佳的人選就是男星孫沁岳，因為孫沁岳做過一系列《獵人》的分析影片，根本是「獵人系」最佳代表。孫沁岳是資深演員劉尚謙的兒子，除了拍戲之外，他也經營YouTube頻道「孫沁岳」，簡介寫著「Hi ! 我是孫沁岳，我宅我驕傲」，內容大部分是在分析動漫、漫畫家，高達35.6萬訂閱。據悉麥當勞將在本月23日推出《獵人》角色盲卡包，採限量販售，裡面有24張角色卡和1張SP級隱藏卡，對此官方表示，完整資訊將在10月21日公布。