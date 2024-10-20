我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國仁川週日（20）一處生產機械的工廠突發大火，受到強風影響，火勢迅速蔓延，波及周邊約30棟工廠建築，甚至一度威脅到附近山林。所幸在消防部門的緊急應對下，出動了193名消防員、5架消防直升機和72輛消防車投入滅火工作，最終火勢於7小時後被成功撲滅，並未造成人員傷亡。根據《韓聯社》報導，位於廣域市西區王吉洞一座生產機械的工廠週日上午突發大火，仁川消防總部在上午8點44分左右接獲通報，由於當時強風影響，火勢迅速擴散，導致90位居民被迫緊急撤離，至少有30多棟廠房遭燒火，消防當局也出動了193名消防員、5架消防直升機和72輛消防車投入滅火工作。仁川市長在火災現場聆聽情況時表示，為了防止火勢進一步蔓延至山林，當局採取了多項措施，包含向當地居民發送災難警報，提醒大家避開火災現場、警告吸入濃煙的風險等。這起工廠火勢劇烈，現場黑煙濃烈到遠至仁川國際機場和京畿道坡州市都能看到，仁川消防總部認為，火災的快速蔓延可能與工廠使用的夾芯板與帳篷結構有關，火勢也在約7小時後得到控制。報導指出，現場的工廠人員曾在火災初期嘗試自行滅火，但最未能成功控制火勢，儘管次仁川的火災雖未造成人員傷亡，但同樣暴露出當地工廠建築密集、消防難以迅速控制火情的問題，當地消防部門仍在對這場火災的具體原因及損失進行進一步調查與評估。