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▲統一獅二壘手林祖傑（右），在台灣大賽G2繳出單場雙安，外加3次雙殺守備，獲選單場MVP。（圖／朱永強攝）

▲中信兄弟洋將猛登滑球被統一獅打者給狙擊。（圖／記者朱永強攝 ）

▲統一獅先發投手勝騎士，主戰球種為速球、曲球與變速球。雖然曲球揮空率高，但被打擊率也高，因此面對中信兄弟的強力左打者，勝騎士大多用速球與變速球為組合，並搭配內角高、外角低的進壘位置，讓中信兄弟左打者們無法掌握。（圖／記者朱永強攝）

台灣大賽第2戰，前戰吞敗的統一獅，賽前大幅變陣，將蘇智傑、許哲晏擺上先發名單，成為致勝關鍵。靠著2局上的連續穿越安打，打出他們想要的機槍攻勢，複製今年上半季的攻擊內容，單局灌進4分成為勝利關鍵。加上王牌洋投勝騎士，5.2局失3分的先發內容，終場10比3擊敗中信兄弟。林祖傑過去都以游擊為主，但在統一獅讓林靖凱轉游擊，並在選秀會陸續挑進幾名中線內野手後，林祖傑開始轉為內野工具人為主。今年下半季尾聲，林祖傑把握出賽機會，連續7場安打後，成為季後賽統一獅的固定先發二壘手，在台灣大賽第2戰成為贏球功臣。過去守游擊，林祖傑總有範圍不夠大的問題，但在二壘防區，傳球壓力小，他可以站的比較深遠一些，也因此可彌補一點範圍問題。台灣大賽第2戰，除了策動3次雙殺守備之外，6局下1出局一、二壘有人，林祖傑撲下江坤宇早早設定順勢推打的右半邊滾地球，是該局中信兄弟無法攻下分數的關鍵之一。此外擔任第9棒，林祖傑作為戰術性打者，想辦法把球打進場內的工作執行到位。2局上，將猛登的內角直球擠成適時安打，帶有2分打點；4局上，執行打跑戰術打成反方向安打，幫助球隊串聯攻勢，該局再追加1分，成為打線上不可或缺的人物。中信兄弟先發投手猛登，經過充分休息後，開局狀態看得出來不錯，直球、卡特球與滑球，速度與轉速兼具，首局很快取得3上3下。2局上，猛登與搭配的捕手林吳晉瑋，想延續同樣攻擊性的配球策略，但遲遲無法把左打者內角的位置投在主審喜歡的地方，造成球數落後只能向外投，也給了統一獅機會。2局上首棒打者潘傑楷掌握首球紅中滑球敲成安打，下一棒的蘇智傑纏鬥許久，把外側偏高滑球再打成安打。1出局後，許哲晏的安打，帶有1分打點，進壘位置又是紅中滑球；陳重羽的中外野安打，打的是中間偏低滑球，只有林祖傑的幸運安打，是在內角高的位置擠壓。這幾支安打中，大部分都是中間偏外側位置的滑球，且都在淺球數，或是在先前內角位置不受到青睞後，必須要把球投得更中間一些。即便後續猛登與林吳晉瑋，在下個半局開始改變配球策略，改用外角曲球先搶好球數，在用內角直球來挑戰打者，但2局失掉4分的影響太大，最後也追不回比分。統一獅先發投手勝騎士，主戰球種為速球、曲球與變速球。雖然曲球揮空率高，但被打擊率也高，因此面對中信兄弟的強力左打者，勝騎士大多用速球與變速球為組合，並搭配內角高、外角低的進壘位置，讓中信兄弟左打者們無法掌握。為了避免在球數落後時，要面對勝騎士本季被打擊率不到2成的變速球，中信兄弟打者選擇在淺球數，來針對偏高的進壘位置進攻。事實上這樣的策略執行的不能說差，也有許多紮實擊球，不過卻常直接往統一獅的守備員過去。林祖傑策動的3次雙殺打，也就是這樣產生。6局下，2出局一、二壘有人，統一獅換上裴瑞茲拆彈。裴瑞茲雖是統一獅牛棚王牌，但控球不佳，拆彈風險高。面對岳東華，裴瑞茲的滑球進壘點是明顯壞球，選成保送形成滿壘。再無法投開的情況下，對戰高宇杰，裴瑞茲連續想用滑球搶好球數，卻被高宇杰掌握打成左半邊平飛球，要不是又一個直接找守備員，統一獅要贏球還很難說。