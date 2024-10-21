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▲《霹靂盛典》最讓布袋戲迷興奮的是一些著名的場面在舞台上重現。（圖／華貴娛樂提供）

▲《霹靂盛典》除了以布袋戲著名角色作為舞台背景，集合多位演唱布袋戲插曲的歌手，聯戲偶也上了舞台。（圖／華貴娛樂提供）

許多布袋戲粉絲最期待的盛事：霹靂創立36年史上首度的大型售票演唱會《霹靂盛典》，在高雄流行音樂中心盛大登場。包括布袋戲傳奇歌后西卿與金曲歌王荒山亮以及霹靂音樂總監風采輪，率領自從、千翼、蔡佳瑩、賴富正、劉昱賢等霹靂歌手，還有素還真、一頁書、葉小釵等近百位霹靂英雄共同演出，堪稱戲偶文化與流行藝術的完美結合。尤其西卿帶來〈苦海女神龍〉、〈粉紅色的腰帶〉、〈洶湧〉等布袋戲經典金曲，讓戲迷聽得如癡如醉，直呼實在太過癮。除了精彩的霹靂金曲和經典戰役Live重現之外，《霹靂盛典》場外還有霹靂布袋戲的文化科技體驗區，不但可以製作自己與素還真等霹靂英雄互動的動態貼圖，還能透過AI變臉技術，將自己化身為霹靂宇宙的一員，無怪乎中午12點一開放就吸引了大批戲迷排隊想要嘗試。而當他們通過體驗區進入到演唱會現場，一見到舞台兩側及2樓的偶戲造景舞台，立刻能感受到《霹靂盛典》與其他演唱會完全不同的氣氛。演唱會開始，霹靂宇宙的開場影片就引來現場戲迷熱情的回應，當歌王荒山亮搭配巨型天鼓出場，一曲〈轟動武林〉立刻引爆現場觀眾高昂情緒，兩側小舞台戲偶也配合歌曲同步演出野台小劇場，還有扮成戲偶造型的真人coser伴隨表演，有的coser還吊著鋼絲飛天而出，瞬間引來台下一陣驚呼，結合音樂與偶戲劇場的表演形式，讓觀眾驚喜不斷。蔡佳瑩、千翼、賴富正等霹靂歌手緊接著帶來一連串霹靂金曲，引領觀眾回顧了霹靂成立36年的每個精彩片段，近期才加入霹靂演唱布袋戲歌曲而深受戲迷歡迎的歌手于浩威，也突如其來現身，給了觀眾一個大驚喜。傳奇天后西卿以一身金絲亮片的禮服出場令人驚艷，帶來〈苦海女神龍〉、〈粉紅色的腰帶〉、〈洶湧〉等布袋戲的經典金曲，使台下粉絲得到滿滿的感動。在這次演出上能跟許多年輕歌手同台，西卿也開心不已，笑言能跟這麼多年輕人一起唱出屬於布袋戲的回憶，不僅讓自己也年輕起來，也恰恰呼應了戲偶文化的傳承意義。在金曲輪番登場之外，戲迷最期待的應該就是霹靂經典演出重現舞台，像是「三傳人大戰魔魁」、「棄天帝戰三先天」等著名戰役，透過影音搭配現場Live演出，操偶師展現精湛的技藝，現場觀眾掌聲持續不間斷，尤其當戲偶棄天帝緩緩升空飛越高雄流行音樂中心的觀眾席來到2樓舞台，行雲流水的動作贏得不少讚嘆和驚呼聲。節目到了尾聲，接近「安可」段落，霹靂特別準備了回顧 「八音才子黃文擇」的紀錄影像，氣氛突然變得溫馨感人。荒山亮再度出場演唱〈情義〉，感念當年黃文擇的提攜，他也感性的說相信今晚的《霹靂盛典》，也一定能讓天上的副董（黃文擇）感到驕傲。最後所有歌手再度一起上台合唱〈誰是大英雄〉，而霹靂英雄的戲偶們也來到台下與粉絲近距離接觸，在全場無比歡樂的氣氛下，為演出畫下完美句點。