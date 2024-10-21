東北季風影響，北部、東部濕答答，冒雨通勤不心累，趕緊來杯暖咖啡。若是習慣喝7-11咖啡，「LINE禮物」有馥列白拿鐵買一送一電子票券，可送禮或自用，形同另類線上寄杯；全家便利商店周一開跑單品日，單品咖啡第2杯9元；星巴克數位體驗天天領買一送一好康，優惠含全品項包括星冰樂系列。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
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🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月20日至10月31日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
📍門市｜10月16日至10月29日
CITY PRIMA全品項大杯任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾大杯精品美式7.5折（原價100元、特價75元）
◾大杯精品拿鐵7.5折（原價110元、特價83元）
◾中杯精品美式7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵7.5折（原價90元、特價68元）
📍門市｜即日起至12月31日
限用OPEN iECO循環杯（可A門市租、B門市還）
◾濃萃美式25元，5折（原價50元）
◾濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）
📍門市｜即日起至10月31日
買不可思議咖啡任1杯送氮氣系列1杯，以下舉例換算：
◾買大杯燕麥拿鐵（105元）送氮氣冷萃咖啡（110元），4.9折
◾買大杯抹茶歐蕾（110元）送氮氣冷萃咖啡（110元），5折
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📍門市｜10月16日至10月29日
📍CITY PEARL全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾特大杯珍珠奶茶第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
📍CITY TEA現萃茶全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾經典純奶茶第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）
◾青梅冰茶第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
🟡全家便利商店
📍APP｜10月14日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP「優惠趣」｜10月21日至10月25日
◾黑金倍熱極纖錠買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾威德等滲透能量沖泡飲買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾Bio咖啡因強健洗髮精6折，（原價420元、特價252元）
◾Bio咖啡萃潤澤沐浴乳6折，（原價420元、特價252元）
◾Bio咖啡萃沁涼淨化頭皮噴霧6折，（原價380元、特價228元）
📍APP「優惠趣」｜10月15日至10月21日
◾威士忌爆爆珠拿鐵組合69元，7折（原價99元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾大杯特濃美式／特濃拿鐵2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾大杯焙茶拿鐵59元，9.1折（原價65元）
🟡星巴克
星巴克目前舉辦「秋日美好境界數位體驗」，即日起至10月25日每天都能登入玩遊戲，天天爽領買一送一優惠券。
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10月21日、22日限時兩天「咖啡同好日」，到全台門市買2杯大杯以上飲料，可享第2杯半價，相當於7.5折。即日起至11月28日前，原價160元的大杯黑可可奶霜星冰樂，祭出特價99元，等於買一杯就打6.2折。
🟡全聯福利中心
每年秋冬必喝的星巴克「太妃核果風味拿鐵」，全聯搶先開跑。10月19日起在全聯門市首發開賣「星巴克太妃核果風味拿鐵23g×4入」，每盒129元，全台限量2萬盒，等於自己泡一杯約32元。
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🟡全家便利商店
📍APP｜10月14日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.5折（原價110元、特價60元）
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