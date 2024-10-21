我是廣告 請繼續往下閱讀

▲街口電子支付擁有高達656.2萬名使用者，拿下電支人氣王。（圖／取自街口支付粉專）

（中央社記者謝方娪台北18日電）嗶經濟時代，台灣電支市場規模逐步擴大，根據金管會揭露最新數據，截至今年8月底電支帳戶總用戶數已達2951萬人，平均每位台灣人擁有1.26個電支帳戶，其中，街口電子支付用戶數達656.2萬人，成為最多民眾使用的電支品牌。金管會統計，截至今年8月底止，國內除了有10家專營電支機構外，還有銀行、郵局等20家兼營電支機構，未歸戶的電支帳戶總使用者人數持續攀升至2951萬人，月增33萬人，平均每位台灣人擁有1.26個電支帳戶。其中，街口電子支付擁有高達656.2萬名使用者，拿下電支人氣王；惟一卡通票證以近650.2萬名使用者緊追在後，與街口電支用戶數差距僅剩6萬160人，競爭相當激烈。全聯打造的電子支付品牌全支付則擁有503萬名使用者，名列第3。第4名為悠遊卡，共有313.7萬名用戶。玉山銀行力推電支帳戶，亦有247萬名使用者，搶下第5名，為唯一一家擠入電支帳戶用戶數排名前5大的銀行。進一步檢視業務數據，全體電支機構8月代理收付實質交易款項金額達新台幣174.2億元，月減4.4億元；8月辦理國內外小額匯兌達163.2億元，月增4.6億元；8月收受儲值款項達310億元，月增1.1億元；8月支付款項餘額為160.9億元，月增4.5億元。近年非現金支付在日常消費場域漸趨盛行，電支市場規模逐步擴大，根據金管會檢查局出具今年度主要金檢缺失報告，專營電支機構共有4大缺失面向須改善，除了防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業外，還包括個資保護、業務操作管理及資安面向。檢查局發現，對尚未依規定於調整期內完成身分驗證程序的電支帳戶使用者，有專營電支機構仍進行代理收付實質交易，且受理外籍客戶電支帳戶註冊時，雖有徵提居留證正反面照片影像檔，但經查所留存影像檔非屬可供辨識的有效證件。在金檢過程，檢查局亦察覺，有專營電支機構受理檢警調單位函調或聯防機制通報作業欠妥適，以及對疑似不法顯屬異常電支帳戶控管作業不夠確實，例如在接獲前一受款機構傳真聯防機制通報單時，未儘速查證並將受款電支帳戶金額圈存等，已對此要求改善。（編輯：林家嫻）1131018