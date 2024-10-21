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▲奧斯陸協議曾經是以巴和談的契機，但在拉賓總理被刺殺後成為幻影。（圖／翻攝自美國白宮）

▲中東局勢加劇，以色列國防軍高層緊急召開會議應對。（圖／翻攝自以色列國防軍）

※中東地區異常複雜。※暴力升級不可逆。以色列總理納唐亞胡（Benjamin Netanyahu）10月20日傳出在以國北部城鎮住所遭無人機攻擊，但未釀成人員傷亡。納唐亞胡直這是黎巴嫩真主黨試圖暗殺。目前所謂的中東地區是歐美國家的分類方式，地理上來說應當稱西亞。光是以國家（Nation）這個概念來看，這邊的國家有以色列、黎巴嫩、敘利亞、約旦、埃及、伊朗、伊拉克，阿拉伯半島上還有沙烏地阿拉伯、南北葉門、卡達、阿聯大公國等。以兩個國家當作一種兩國關係的話，光是這13個國家就有78種兩國關係。遠一點的國家還有土耳其，亞美尼亞與亞拜塞然，一加進來這種關係更複雜。以民族（Ethnic）來看的話，土耳其是土耳其人，伊朗為波斯人、阿拉伯半島上有阿拉伯人、以色列還有世居的巴勒斯坦人，世居的議題很複雜，牽涉到誰先來後到的問題。英國1948年撤離巴勒斯坦後，之後的歷史就是以色列不斷的征戰史。1948年建國之戰、1956年運河之戰、1967年六日戰爭、1973年贖罪日戰爭、1982年入侵黎巴嫩，這還只是大家朗朗上口的戰爭，進入21世紀後，以色列常常入侵加薩走廊，當然以色列出兵多半是遭到相關的汞不攻擊之後。目前巴勒斯坦雖已建國但卻分為約旦河西岸與加薩兩地，分別由法塔赫與哈瑪斯治領，兩者又分別是從巴勒斯坦解放組織（PLO）分裂出來，巴解領袖阿拉法特（Suha Tawil Arafat）在1970年代可謂無人不知、無人不曉，當然這種威名是奠基在夾持人質、刺殺、爆炸、客機劫持等恐怖行為上。這種恐怖活動以現代年輕人的術語來說就是戰鬥力破表，是過往以色列情報單位所要謀殺的對象，但阿拉法特居然可以在1993年與以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）簽訂奧斯陸協議（Oslo Accord），以巴以和平談判之勢長久以往指日可待。但當以色列右派份子刺殺這位六日戰爭的軍方參謀長後，中東和平遙遙無期。雙方軍事暴力衝突逐漸升級。除傳統軍事對抗外，以色列憑著優異的軍事科技，往往會進行所謂的外科手術式攻擊，主要就是襲殺對方領導人而不傷及平民，這在感測器智慧化與無人機普及 化，加上還有衛星科技協助後，這種類似軍事科幻電影的情節得以實現。首先是美國襲擊賓拉登，大眾可以看到美國白宮戰情室坐著文武官員，以類似即時轉播的方式直擊美軍特戰部隊襲殺賓拉登的過程。2020年伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）在巴格達機場被美軍無人機襲殺。2024年1月，德黑蘭當局宣稱蘇雷曼尼家鄉克爾曼市（Kerman）發生連環爆炸案，初步死亡84人，沒有一個國家承認這起事件。9月20日黎巴嫩南部發起多起呼叫器爆炸案，真主黨眾多高階幹部遇襲身亡，但由於呼叫器的使用者不一定為當事人，因此有數起無辜民眾受襲。射人先射馬、擒賊先擒王的道理大眾都懂，但是否襲殺交戰雙方領導人或是高階將領長期以來一直存在爭議，最明顯的案例是1943年美軍襲殺日本將領山本五十六，出發前曾經過美國政府討論再三。冷戰時期美蘇兩國也有能力襲殺對方首領，但礙於默契後續並未發生已遂的刺殺事件，美國總統被刺殺往往是自己人幹的。回到納坦雅胡被無人機襲擊事件，外界一般認為呼叫器爆炸案是以色列情報單位所為，既然以色列可以，其他國家也會比照辦理，無人機襲擊納坦雅胡只是一個開端，以色列率先使用通訊器材取得一定實績，但這也開啟了潘朵拉的盒子，日後以色列人在運用通訊器材前都會考慮再三，透過儀器檢查是否安全，因為對方也會「有樣學樣」，也就是報復的等級逐漸升高，初次運用科技去襲殺對方固然是巧思，但也破壞了人類社會的既定默契與規則，更重要的是運用科技力量會造成「反噬」效果，到頭來會得不償失。電影Seige情節的部分描述就是這種反噬，中情局幹員教導當地民眾製造炸彈，未料學成後卻反過頭來在美國境內放置炸彈。這種反噬的電影情節或許會出現在日後的中東各地。套句老話：以力服人者、非心服也，是目前中東局勢的最佳寫照。中東局勢要能緩解很可能要回歸到1993年時的基調，Land for Peace。外界普遍認為以色列戰術與作戰層面很成功，但生存戰略呢？●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com