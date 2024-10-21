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特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前承諾，直到11月的大選日之前，每天將送出100萬美元（約台幣3200萬元），給1名線上簽署他「支持言論自由與擁槍權」請願書的選民。而第一位百萬得主也已經在一場活動出爐，不過這也引發了對於是否合法的質疑。根據路透社報導，馬斯克19日在一場由「美國政治行動委員會（America PAC）」於賓州哈里斯堡舉行的活動中，承諾，直到大選投票日，將每天贈送100萬美元給簽署請願書的人。當天馬斯克也將100萬美元贈與一名名叫德瑞爾（John Dreher）的參加者。馬斯克在遞交支票的時候表示，「順便說一下，約翰完全不知道這件事。所以，無論如何，你不客氣。」這筆獎金是馬斯克利用其巨額財富影響川普與其民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）選戰的最新例子。馬斯克成立了政治行動組織「美國政治行動委員會（America PAC）」，以支持川普競選活動。這個組織正在搖擺州協助川普動員選民並協助他們完成登記，但有跡象顯示他們在達成目標方面遭遇困難。不過馬斯克的「鈔」能力似乎也引起了質疑。賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）20日在NBC的節目中表示，馬斯克計劃向賓州的登記選民提供金錢獎勵的舉動「令人深感擔憂」，他認為「這是執法部門可能需要調查的問題」。關於百萬現金獎勵是否合法的質疑，在馬斯克宣布該計劃的當日晚間不斷出現。選舉法專家指出聯邦法律中多項禁止向選民提供現金支付的條款。根據聯邦法律，支付現金來誘使或獎勵他人投票或登記是聯邦犯罪，這一行為可能會面臨監禁。司法部的選舉犯罪手冊指出，該禁令不僅涵蓋金錢支付，還包括其他具貨幣價值的東西，如酒類或彩票機會。馬斯克在川普7月差點被暗殺後，公開表態支持川普回鍋白宮。19日的活動是馬斯克在賓州舉辦的第3場活動，他在活動中將11月的大選描述為一場關鍵大戰，並鼓勵支持者提前投票，同時促使其他人跟進。馬斯克表示，如果賀錦麗獲勝，這將是「最後一次選舉」，暗示美國將不復存在。他還指出，川普2度險遭暗殺，代表川普正以賀錦麗做不到的方式顛覆現狀，這也是為什麼沒有人試圖暗殺賀錦麗的原因。馬斯克要求民眾簽署的請願書上寫著，「憲法第一和第二修正案保障言論自由與攜帶武器的權利。我以此簽名承諾支持憲法第一和第二修正案。」參與19日活動的參加者都必須簽署這份請願書，這讓「美國政治行動委員」收集更多潛在選民的聯繫方式，以便為川普拉票。