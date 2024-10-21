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▲準潭美颱風未來行徑進入南海，朝海南島方向前進，各別模擬路徑則分散在其兩側。（圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」）

▲明晚至週四東北季風增強，水氣漸增，北部、東北部轉有局部雨，花東地區偶有局部短暫雨，北海岸、東北部有較大雨勢。（圖／NOWnews攝影中心）

第20號輕度颱風「潭美」最快今（21）日生成，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，準潭美颱風若太靠近台灣，有「颱風環流」直接侵襲或間接影響的顧慮，但目前路徑仍在調整中。明晚會先因東北季風增強，而導致水氣漸增，北台灣會因降雨再度轉濕涼。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，根據最新中央氣象署「潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓今、明兩天將發展為第20號輕度颱風「潭美」，26日2時中心已在呂宋島西北端，不確定範圍大。最新歐洲(ECMWF)模式系集模擬圖顯示，系集平均路徑切過呂宋島北端，近似「潛勢預測圖」的路徑，準潭美颱風未來行徑進入南海，朝海南島方向前進，各別模擬路徑則分散在其兩側。準潭美颱風未來實際路徑若太靠近台灣，有「颱風環流」直接侵襲或間接影響的顧慮；路徑如果離得較遠，由於目前模擬，北方冷空氣並未及時南下，「秋颱共伴效應」不致於太強。不過各種模擬資料仍會持續調整，無需急下定論，應密切觀察。昨日北部、東部地區因雨而轉濕涼，各地區最高氣溫約在28至35度。今日清晨大台北東側、東半部仍有局部降雨，冷空氣弱，低溫未見下降情形，今日各地區氣溫為北部21至30度，中部22至33度，南部22至34度，東部22至33度。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至明日白天的天氣較為和緩，迎風面雲量仍多，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴，白天氣溫略升。 但最新模式模擬顯示，明晚至週四（25日）東北季風增強，水氣漸增，北部、東北部轉有局部雨，花東地區偶有局部短暫雨，北海岸、東北部有較大雨勢。明晚至週四北台灣因降雨再度轉濕涼，但因冷空氣不強，平地最低溫約僅降至19度，其他地區氣溫小幅下降。週五至週日（25至27日）則視準潭美颱風不同的路徑，伴隨相對應的威脅及天氣變化，影響仍在持續調整中。