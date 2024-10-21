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▲朱延平是捧紅郝劭文的恩師，兩人一直都有維持聯繫、會私下聚餐。（圖／資料照）

▲郝劭文（左）和老婆林寧瑞（右）疑似已經悄悄搬回台灣，林寧瑞更在近日公開懷孕消息。（圖／郝劭文微博）

▲郝劭文（右）和釋小龍（左）當年的小和尚扮相讓人印象深刻。（圖／微博）

34歲男星郝劭文1994年因為導演朱延平的電影《新烏龍院》而爆紅，可愛胖嘟嘟的形象深植人心。近年郝劭文則娶了中國籍化妝師林寧瑞，在中國經營直播賣貨的事業，近日郝劭文公開老婆懷孕的好消息，導演朱延平昨（20）日就透露，郝劭文私下告訴他，覺得自己「賺夠了」，要帶著老婆孩子搬回台灣，朱導聞言也笑說：「你看這小胖子，這一年賺的錢，比我們兩個老頭（還指李立群）一輩子賺的錢都多。」朱延平擔任「紅心獎微電影大賽」頒獎嘉賓，昨日出席活動受訪時提到在中國工作的郝劭文，笑說對方每年返台都會約他一起吃飯，過年更會送上「6位數的大紅包」給他，更透露郝劭文結婚時，「我跟李立群去大陸看他，打趣說他一年賺的錢，比我們兩個老的一輩子賺的都多。」朱延平也說郝劭文不拍戲改經商，他一點也不覺得可惜，「台灣已經沒人要用他了，他長大後拍的那個連續劇，也沒賺多少錢」。但朱延平坦言，郝劭文是知足的人，近年也有搬回台灣生活的打算，他透露郝劭文有對他說過：「導演伯伯，我的個性你知道的，我覺得（賺）夠了，往後我想過一點自己的日子。」事實上，郝劭文一家似乎已經悄悄返台定居，今年3月他因為9歲繼女在學校遭霸凌，還被校方漠視一事多次發聲；他當時霸氣喊道會保護自己的家人，已經幫女兒轉學。隨後郝劭文的太太微博發文IP就被發現出現在台北，被問到是不是已經定居台灣，林寧瑞也坦白回應網友：「是呀」、「謝謝關心，一切都好很適應喔！」16日林寧瑞也公開懷孕消息，粉絲聞訊也紛紛祝福兩人。